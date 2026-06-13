القبض على فتاة عطلت المرور بسبب ركن سيارتها فى المعادى

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائدة سيارة ملاكى بالتوقف أمام أحد النوادى بمنطقة المعادى بالقاهرة والتسبب فى تعطيل الحركة المرورية .

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدتها (مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى) ، وبمواجهتها أقرت أنه بتاريخ 9 يونيو وحال تواجدها بالمنطقة المشار إليها شعرت بتعب مفاجئ فقامت بالتوقف وترك السيارة على النحو المشار إليه دون تعمد تعطيل الحركة المرورية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .