حملات مستمرة.. إزالة الاشغالات والتعديات بشارعي ناهيا والمساكين في بولاق الدكرور

واصل حي بولاق الدكرور التابع لمحافظة الجيزة، بقيادة المهندس طه عبدالصادق رئيس الحي، جهوده اليومية المكثفة لرفع كفاءة الشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري بمختلف قطاعات الحي.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وبتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، بالتصدي لأي مخالفات وتعديات وإزالتها فورا.

حيث تم التنسيق والمتابعة المستمرة مع جميع شركات المرافق العامة للانتهاء من أعمال رفع كفاءة شارع ناهيا، ومتابعة المستجدات أولًا بأول لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وتحقيق السيولة المرورية بالشارع.

وفي إطار التصدي الحاسم لمخالفات البناء، قامت أجهزة الحي بإزالة أعمال بناء مخالفة في المهد بــ 3 شارع ربيع حسن المتفرع من ترعة زنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية للتصدي الفوري لأي محاولات بناء مخالف وعدم التهاون في تطبيق القانون.

وشنت أجهزة الحي حملة إشغالات مكبرة بمرافقة شرطة المرافق استهدفت شارع جمال عبد الناصر بدءًا من شارع المساكن، وأسفرت عن رفع كافة الإشغالات والتعديات على الطريق العام وإزالة المعوقات التي تعيق حركة المواطنين والمركبات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم رفع جميع التراكمات والقمامة بمختلف قطاعات الحي، إلى جانب تنفيذ أعمال الكنس والتجريد ورفع الأتربة من الشوارع الرئيسية والفرعية، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري.

ويؤكد حي بولاق الدكرور استمرار الحملات الميدانية اليومية بكافة القطاعات لتحقيق الانضباط ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.