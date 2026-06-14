الأسترالي نيستوري إرانكوندا يحصد جائزة أفضل لاعب بمباراة تركيا بالمونديال

حصد نيستوري إرانكوندا ، لاعب منتخب استراليا لكرة القدم، جائزة أفضل لاعب بمباراة منتخب بلاده أمام تركيا التى فاز بها المنتخب الاسترالى بثنائية نظيفة اليوم الأحد على ملعب بي سي بليس بكندا ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2026 المقامة بأمريكا وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو.

ونال نيستوري إرانكوندا الجائزة بفضل تسجيله الهدف الأول لصالح منتخب بلاده استراليا فى الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول وبفضل أدائه المتميز طوال اللقاء حتى لحظة تبديله فى الدقيقة 61.

وبهذه النتيجة ، حصد منتخب أستراليا أول ثلاث نقاط له بجدول ترتيب المجموعة؛ ليصبح فى المركز الثانى خلف أمريكا المتصدرة بنفس الرصيد والتى كانت فازت على باراجواى 4-1 لحساب نفس الجولة…فيما تجمد رصيد تركيا عند بلا نقاط في المركز الثالث.

ومن المقرر أن تواجه أستراليا، أمريكا يوم الجمعة المقبل وتركيا نظيرتها باراجواى يوم السبت المقبل لحساب الجولة الثانية بالمجموعة .