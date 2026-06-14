قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تربط الانسحاب من جنوب لبنان باتفاق سياسي.. وتكشف: لن نغادر الآن
رئيسة المجلس القومي للمرأة: ختان الإناث «جريمة» وليست عادة أو فريضة دينية أو ضرورة طبية
لا تشتروا عصير القصب من هذه الأماكن.. رسالة عاجلة للمواطنين
مرحلة الحسم.. جنيف تستعد للتوقيع الإلكتروني على اتفاق واشنطن وطهران
عطل 4 خدمات بنوك.. هجوم إلكتروني جديد يضرب القطاع المصرفي الإيراني
منتخب المغرب يواصل نحس البدايات في افتتاح كأس العالم 2026
ليلة الحلم تبدأ من سياتل.. الفراعنة يتحدون بلجيكا في افتتاح مشوار المونديال
رئيس الوزراء: حريصون على توسيع التنسيق مع أوزبكستان دوليًا
مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا للجماهير: من يكمل ثلاثي هجوم مصر أمام بلجيكا بجوار صلاح ومرموش؟
الهلال الأحمر: قافلة «زاد العزة» الـ 212 تحمل 2,666 طنًا من المساعدات الإنسانية
بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026
من التصالح إلى العدادات الكودية .. «النواب» يُطالب بكشف المُتعثرين وإنهاء معاناة المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأسترالي نيستوري إرانكوندا يحصد جائزة أفضل لاعب بمباراة تركيا بالمونديال

الأسترالي نيستوري إرانكوندا يحصد جائزة أفضل لاعب بمباراة تركيا بالمونديال
الأسترالي نيستوري إرانكوندا يحصد جائزة أفضل لاعب بمباراة تركيا بالمونديال
أ ش أ

حصد نيستوري إرانكوندا ، لاعب منتخب استراليا لكرة القدم، جائزة أفضل لاعب بمباراة منتخب بلاده أمام تركيا التى فاز بها المنتخب الاسترالى بثنائية نظيفة اليوم الأحد على ملعب بي سي بليس بكندا ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2026 المقامة بأمريكا وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو.

ونال نيستوري إرانكوندا الجائزة بفضل تسجيله الهدف الأول لصالح منتخب بلاده استراليا فى الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول وبفضل أدائه المتميز طوال اللقاء حتى لحظة تبديله فى الدقيقة 61.

وبهذه النتيجة ، حصد منتخب أستراليا أول ثلاث نقاط له بجدول ترتيب المجموعة؛ ليصبح فى المركز الثانى خلف أمريكا المتصدرة بنفس الرصيد والتى كانت فازت على باراجواى 4-1 لحساب نفس الجولة…فيما تجمد رصيد تركيا عند بلا نقاط في المركز الثالث.

ومن المقرر أن تواجه أستراليا، أمريكا يوم الجمعة المقبل وتركيا نظيرتها باراجواى يوم السبت المقبل لحساب الجولة الثانية بالمجموعة .

نيستوري إرانكوندا لاعب منتخب استراليا لكرة القدم أفضل لاعب بمباراة منتخب بلاده أمام تركيا ثنائية نظيفة ملعب بي سي بليس بكندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب قطر

قطر ضد سويسرا .. «فيفا» يعلن تغيير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026

رئيس الوزراء:

رئيس الوزراء: مفيش دعم مستمر إلى الأبد وهذا ما سيحدث بعد تحسن ظروف الأسر

اشرف داري

أول رد فعل من أشرف داري على ادعاء سيدة زواجها منه سرًا .. تفاصيل

محمد مرزبان

حالته الصحية حرجة .. إصابة الفنان محمد مرزبان فى حادث مروّع بالإسماعيلية

عامل يقتل طليقته

جريمة مأساوية في منوف| عامل يقتــل طليقته بسبب رفضها الرجوع إليه.. والأهالي يكشفون كواليس صادمة

عصير القصب

احذر عصير القصب المغشوش.. بيان عاجل من وزارة التموين للمواطنين

الزمالك

خالد الغندور يُثير الجدل حول تكلفة إلتقاط جماهير الزمالك صورة تذكارية مع درع الدوري

الأهلي

صفقات نارية مُرتقبة .. الأهلي يدخل في تبادل لاعبين مع المصري

ترشيحاتنا

عروس بورسعيد

تطورات قضية عروس بورسعيد.. استئناف إسماعيلية تحدد جلسة أمام دائرة جنايات جديدة

حملات رقابية بالغربية

الغربية.. ضبط سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر و17 محضرًا للمخالفين

صورة أرشيفية

الغربية: توريد 215 ألف و100طن قمح للشون والصوامع

بالصور

حسين فهمي في الصين.. رحلة توثق جسور التواصل بين القاهرة وبكين

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

تفاصيل مثيرة.. حقائق تكشف المادة السامة في عصير القصب

عصير القصب
عصير القصب
عصير القصب

بعد ضبطها في عصير القصب..ما مدى خطورة ثاني أكسيد التيتانيوم المحظور بـ أوروبا؟

بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟
بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟
بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟

للنساء.. فوائد خارقة عند تناول هذا المشروب

فوائد الحلبة للنساء
فوائد الحلبة للنساء
فوائد الحلبة للنساء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد