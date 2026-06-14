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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمانة العامة تبحث التحديات المفروضة من الاحتلال على العملية التعليمية بفلسطين

اجتماع لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة في فلسطين
اجتماع لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة في فلسطين
الديب أبوعلي

انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ111 للجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة، برئاسة دولة فلسطين، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 18 يونيو 2026.

يشارك في الأعمال ممثلو  الدول الأعضاء في اللجنة من الأردن وسوريا وفلسطين ولبنان ومصر، إلى جانب اتحاد إذاعات الدول العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وتبحث اللجنة خلال اجتماعاتها التحديات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على العملية التعليمية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وفي مقدمتها الاعتداءات المتكررة على المؤسسات التعليمية، واستهداف الطلبة والمعلمين والمناهج الدراسية، فضلاً عن الإجراءات والتضييقات التي تعرقل مسيرة التعليم وتحرم الفلسطينيين والعرب في الأراضي المحتلة من حقهم الأساسي في التعليم.

 

تحديات تواجه العملية التعليمية في فلسطين 

كما تناقش اللجنة سبل التصدي للمحاولات الرامية إلى استهداف المناهج التعليمية الفلسطينية، ورفض الضغوط السياسية والمادية التي تتعرض لها، إلى جانب بحث آليات تعزيز الدعم العربي والدولي للعملية التعليمية في فلسطين، والعمل على تخفيف معاناة الطلبة الفلسطينيين وتعزيز صمودهم في مواجهة التحديات الراهنة.

وتتضمن أعمال الدورة كذلك مناقشة ما تصفه اللجنة بمستويات العنف ومضامين العنصرية الواردة في المناهج الإسرائيلية، وما تمثله من انتهاكات جسيمة للمواثيق الحقوقية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فضلاً عن دراسة السبل الكفيلة بمواجهة هذه الممارسات والدفاع عن الحقوق التعليمية للشعب الفلسطيني.

وتأتي اجتماعات اللجنة في ظل أوضاع استثنائية يشهدها قطاع التعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط تأكيدات عربية متواصلة على أهمية حماية المؤسسات التعليمية وضمان حق الطلبة الفلسطينيين في الحصول على التعليم دون عوائق أو انتهاكات.

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