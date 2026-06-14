مصرع مبيض محارة سقط من سقالة بالطابق الخامس في الوادي الجديد

لقى عامل محارة مصرعه، منذ قليل، إثر سقوطه من سقالة بالطابق الخامس في أثناء عمله بأحد المنازل في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول جثمان شخص إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، عقب تعرضه لحادث سقوط من علو داخل نطاق مدينة الخارجة.

وكشفت المعاينة الأولية أن المتوفى يُدعى محمد عبد الرحيم أحمد، 36 عامًا، ويعمل مبيض محارة، وسقط من سقالة بالطابق الخامس بمنزل في حي أرض السلام بمدينة الخارجة، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

وجرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، ووضعه تحت تصرف النيابة العامة، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الواقعة، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة إهمال أو مخالفة لاشتراطات السلامة المهنية خلال العمل.