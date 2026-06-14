اتهام شخص بمعاكسة فتاتين داخل مسكنهما بشبرا الخيمة

تقدمت فتاتان بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ببلاغ تتهمان فيه أحد الأشخاص بممارسة سلوك غير مألوف داخل منطقة سكنية، يتمثل في التلصص أو "المعاكسة البصرية" من خلال نوافذ مسكنيهما في أوقات متفرقة، مما أثار تساؤلات حول تكرار مثل هذه الوقائع وضرورة التعامل الحاسم معها.

البداية كانت بتلقي مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، ورئيس مباحث المديرية، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من فتاتين بدائرة القسم، إحداهما تُدعى “سارة ع. ن ش” تبلغ من العمر 25 عامًا وتعمل مندوبة مبيعات، والأخرى تُدعى “رحمة أ. ا” تبلغ من العمر 24 عامًا، تتهمان فيه أحد الأشخاص ويدعى “فايز س. ف” بالتحرش البصري بهما داخل محل إقامتهما.



كشفت التحقيقات أن المشكو في حقه كان يتعمد التواجد بالقرب من نوافذ غرف النوم، والنظر إلى داخل الشقة في أوقات مختلفة، سواء أثناء نوم المجني عليهما أو أثناء قيامهما بتبديل وارتداء الملابس، ما تسبب في حالة من الذعر والقلق لديهما.

وأضافت التحقيقات، أن الواقعة تم اكتشافها بعد أن أبلغ بعض الجيران الفتاتين بملاحظتهم تواجد شخص بشكل متكرر أمام النوافذ، الأمر الذي دفعهما لمراجعة كاميرات المراقبة داخل العقار، والتي أظهرت قيام المشكو في حقه بالتلصص فعليًا على نوافذ المسكن في أوقات متفرقة.

وتم تحرير المحضر رقم 15950 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2026، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.