رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع مذكرات تفاهم لدعم التكامل الإفريقي لتحقيق الأمن الصحي

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شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم / الاثنين / توقيع 3 مذكرات تفاهم استراتيجية لدعم التكامل الإفريقي لتحقيق الأمن الصحي على هامش النسخة الخامسة من "المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي 2026" ، والتي تعكس التزام مصر بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي ودعم التكامل الإفريقي وتطوير منظومات الدواء والرعاية الصحية بما يسهم في تحقيق الأمن الصحي والتنمية المستدامة.

وتم خلال المراسم توقيع مذكرة التفاهم الأولى المشتركة بين هيئة الدواء، والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالجزائر للتعاون في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، حيث وقع عن الجانب الجزائري الدكتور شريف ضليح مدير الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، وعن الجانب المصري الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء .

وتوسط رئيس الوزراء صورة تذكارية مع كل من مدير الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، ورئيس هيئة الدواء .

كما تم التوقيع على مذكرة التفاهم الثانية بشأن استضافة مصر المقر التشغيلي لآلية الشراء الموحد الإفريقية، والمذكرة الثالثة بشأن مشاركة مصر في آلية الشراء الموحد الإفريقية، بحضور الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد المصرية، والدكتور جان كاسيا المدير العام للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

عقب ذلك توسط رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي صورة تذكارية مع كل من هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد المصرية، والدكتور جان كاسيا المدير العام للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض.