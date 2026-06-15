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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تشييع جثمان الأم الشابة التي توفيت بعد 11 يومًا من الغيبوبة عقب ولادة طفلها الأول بالإسماعيلية

المجني عليه
المجني عليه
الإسماعيلية انجي هيبة

شيّع أهالي محافظة الإسماعيلية جثمان السيدة الشابة إلى مثواها الأخير، وسط حالة من الحزن الشديد والانهيار بين أفراد أسرتها وأصدقائها، وذلك بعد وفاتها متأثرة بمضاعفات صحية تعرضت لها عقب ولادتها لطفلها الأول.

في واقعة أثارت تعاطفًا واسعًا بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ١١ يوم من ولادة طفلها الاول.


وتحوّلت فرحة الأسرة باستقبال المولود الأول إلى مأساة مؤلمة، بعدما تعرضت الراحلة لوعكة صحية مفاجئة عقب الولادة، استدعت نقلها إلى مستشفى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلا أن حالتها الصحية تدهورت بشكل كبير، ودخلت في غيبوبة استمرت 11 يومًا، قبل أن تفارق الحياة متأثرة بتداعيات الأزمة الصحية التي تعرضت لها.
وأكدت والدة الراحلة أن ابنتها كانت تحلم بالأمومة منذ سنوات، وعاشت لحظات من السعادة الغامرة بعد تحقيق حلمها واستقبال طفلها الأول، إلا أن القدر لم يمهلها للاستمتاع بأيامها الأولى مع صغيرها، ما ترك حالة من الحزن والصدمة بين أفراد الأسرة والأقارب.
وشهدت مراسم تشييع الجثمان حضور عدد كبير من الأهالي والأصدقاء وأفراد العائلة، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة أسرة الفقيدة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.
وتواصل الجهات المعنية متابعة ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للإجراءات المتبعة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

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