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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

طرح 314 وحدة سكنية متميزة في 8 مدن جديدة.. كراسات الشروط والتفاصيل

الإسكان
الإسكان
قسم الخدمات

في خطوة جديدة تعزز جهود الدولة لتوفير السكن الملائم وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن طرح 314 وحدة سكنية متميزة للبيع في عدد من المدن الجديدة والمحافظات.

​يأتي هذا الطرح تحت مظلة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي إطار الدعم الكبير الذي توليه المهندسة راندة المنشاوي، وزير الإسكان، لقطاع الإسكان التعاوني بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

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​خريطة الطرح والمساحات المتاحة

و​أكّد اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن الوحدات المطروحة تتميز بمواقع استراتيجية متنوعة لتغطية أكبر رقعة جغرافية ممكنة، حيث تشمل المدن والمناطق التالية:

مدن القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة: القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، بدر، 15 مايو، والعاشر من رمضان.

مدن القناة وسيناء: السويس، بورسعيد، والعريش.

تنوع المساحات: تبدأ مساحات الوحدات السكنية المطروحة من 47 مترًا مربعًا وتصل إلى 155 مترًا مربعًا، مما يتيح خيارات مرنة ومتعددة تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المواطنين وقدراتهم المالية وبأسعار تنافسية تعزز فرص التملك.

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​مواعيد وأماكن شراء كراسات الشروط

و​أوضح رئيس الهيئة أنه سيتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 6 يوليو 2026 وحتى يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026، وذلك في المقار التالية:

  • ​المقر الرئيسي للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.
  • ​فروع الهيئة في محافظتي السويس وبورسعيد.
  • ​فرع الهيئة بمدينة العريش ومبنى محافظة شمال سيناء.

​آلية التخصيص: قرعة علنية وميزة “السداد الكاش”

و​شدد اللواء وليد البارودي على أن إجراءات الحجز والتخصيص ستجرى بمنتهى الشفافية والحيادية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، وفقًا للضوابط التالية:

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القرعة العلنية: سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين في تمام الساعة 12 ظهرًا وفقًا للمواعيد المحددة بكراسة الشروط لكل مشروع.

أماكن إجراء القرعة:

  • ​مشروعات (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - بدر - 15 مايو - العاشر من رمضان) تُجرى قرعتها في قاعة الاجتماعات بالمبنى الرئيسي للهيئة.
  • ​مشروعات السويس وبورسعيد والعريش تُجرى قرعتها في مقار فروع الهيئة ومبنى المحافظة المعني بكل منها.

ميزة السداد الفوري: أشار "البارودي" إلى استثناء يتيح للمتقدم اختيار وحدته السكنية مباشرة قبل إجراء القرعة العلنية، وذلك في حال قيامه بسداد كامل ثمن الوحدة (كاش).

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​واختتم رئيس الهيئة تصريحاته مؤكدًا أن وزارة الإسكان تقود نقلة نوعية غير مسبوقة في التنمية العمرانية بمصر، مشيرًا إلى أن هيئة تعاونيات البناء والإسكان تمضي بخطى متسارعة لدعم هذه الرؤية السياسية، بما يسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

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