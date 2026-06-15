ترامب يصل إلى جنيف استعدادا للمشاركة في قمة مجموعة السبع

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم "الاثنين" إلى جنيف قبيل انعقاد قمة مجموعة السبع هذا الأسبوع، حيث ستكون اتفاقيته الجديدة مع إيران محور النقاش.

وصل ترامب جواً من واشنطن ليلاً، وغادر في الساعات الأولى من الصباح بعد انتهاء نزال بطولة UFC في الحديقة الجنوبية، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

ومن مطار جنيف، سيتوجه إلى إيفيان ليه بان، المنتجع الجبلي الفرنسي الذي يستضيف قمة هذا العام.

وفي وقت لاحق من اليوم، سيلتقي ترامب على انفراد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مستضيف قمة مجموعة السبع، والذي شهدت علاقتهما توتراً خلال العام الماضي.