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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط تشيد بالدور المحوري لمصر في دعم الأمن الإقليمي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الاثنين ١٥ يونيو، "دوبرافكا سويتشا"، مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين لتعزيز العلاقات المصرية الأوروبية ودفع مجالات التعاون المشترك.

أشاد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية من تطور، لاسيما في أعقاب القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت العام الماضي، والتي مثلت دفعة قوية لمسار التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي. وأكد أهمية البناء على النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها القمة، ومواصلة العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الجانبين في مختلف القطاعات.

كما سلط وزير الخارجية الضوء على التعاون القائم بين الجانبين في مجال الهجرة، مؤكداً أهمية تعزيز مسارات الهجرة النظامية وانتقال العمالة، وتطوير برامج بناء القدرات والتدريب المهني بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.

كما شهد اللقاء تبادلاً للرؤى حول خطة عمل ميثاق المتوسط، حيث استعرض الوزير عبد العاطي رؤية مصر تجاه الميثاق، إلى جانب عدد من المبادرات والمشروعات المقترحة في هذا الإطار، مؤكداً أهمية تعزيز التكامل بين دول البحر المتوسط لمواجهة التحديات المشتركة والاستفادة من الفرص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتاحة.

كما أطلع الوزير عبد العاطي المسئولة الأوروبية على رؤية مصر إزاء التطورات الإقليمية المتسارعة والجهود المصرية لتسوية النزاعات فى المنطقة، مرحباً بالاتفاق الذى تم التوصل اليه بين الولايات المتحدة وايران.

ومن جانبها، أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط حرص الاتحاد الأوروبي على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر، باعتبارها شريكاً رئيسياً للاتحاد في منطقة جنوب المتوسط، مشيدة بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، وجهودها في معالجة التحديات المشتركة وتعزيز التعاون بين ضفتي المتوسط.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي دوبرافكا سويتشا مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط العلاقات المصرية الأوروبية

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