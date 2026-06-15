ترامب يصل إلى جنيف في طريقه لـ فرنسا لحضور قمة مجموعة السبع

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى مطار جنيف في طريقه الى فرنسا لحضور قمة مجموعة السبع المنعقدة بمدينة إيفيان الفرنسية .



ومن المقرر أن ينتقل الرئيس الأمريكي عبر مروحية من جنيف الى مدينة إيفيان القريبة من الحدود السويسرية .



وتنعقد القمة خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو الجاري ، وتشهد القمة حضورا رفيع المستوى لرؤساء دول وحكومات الأعضاء، إلى جانب عدد من قادة الدول المدعوة بصفة "دولة شريكة" وفي مقدمتها مصر، وبمشاركة رئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، فضلاً عن رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.