الجزائر ترحب بتوصل أمريكا وإيران إلى اتفاق إطاري لوقف العمليات العسكرية

رحبت الجزائر بتوصل الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق إطار يتم بموجبه وقف العمليات العسكرية في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الإثنين- أن الجزائر تعرب بهذه المناسبة عن خالص تقديرها لجهود الوساطة الدولية، لا سيما الباكستانية والقطرية، وتؤكد أهمية التزام جميع الأطراف بالتفاهمات المتفق عليها.

كما تعرب عن أملها في أن يشكل هذا الاتفاق أرضية لتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية ويهيئ المناخ الملائم لإيجاد حلول نهائية لكافة القضايا العالقة بما يكفل تحقيق أمن دائم ومستدام في المنطقة.