قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مباشر الآن .. الشوط الثاني مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026
وزارة الأوقاف تقيم احتفال الدولة الرسمي بالعام الهجري الجديد بمسجد السيدة زينب
شيخ الأزهر يهنئ قادة الأمة الإسلامية وشعوبها بمناسبة العام الهجري 1448هـ
مونديال 2026.. مصر تنهي الشوط الأول متقدمة على بلجيكا بهدف إمام عاشور
قطع المياه 16 ساعة عن بشتيل بالجيزة .. تعرف على الأسباب والمواعيد
كارثة عسكرية أمريكية.. تحطم قاذفة "بي-52" داخل قاعدة جوية بكاليفورنيا
عايدة رياض: أكثر ما يزعجني ابتعاد فنانين كبار عن المشاركة فى الأعمال الفنية |خاص
مباشر الآن مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 مجانًا عبر هذه القنوات
تركي آل الشيخ يتغني بهدف إمام عاشور مع مصر في شباك منتخب بلجيكا
مفتي الجمهورية يشهد احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1448هـ
آسر حسين: صلاح يسعى لكتابة التاريخ بقميص الفراعنة.. والمونديال هدفه الأكبر
مونديال 2026.. مصر تتقدم على بلجيكا بهدف إمام عاشور بعد مرور 30 دقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: زيارة محمد بن زايد للقاهرة تجسد اصطفافًا عربيًا داعمًا للاستقرار في لحظة إقليمية دقيقة

محمد المنزلاوي
محمد المنزلاوي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مصر ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتؤكد أن القاهرة وأبوظبي تمثلان محورًا مهمًا في معادلة الاستقرار الإقليمي.

وأوضح المنزلاوي أن المشهد السياسي الإقليمي الراهن بما يحمله من تحديات متسارعة يفرض مزيدًا من التنسيق والتشاور بين الدول العربية ذات الثقل، وهو ما تجسده بوضوح العلاقات المصرية الإماراتية التي باتت تقوم على رؤية مشتركة لإدارة الأزمات ودعم مسارات التهدئة والحلول السياسية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن العلاقات بين البلدين لم تعد تقتصر على الإطار الثنائي التقليدي، بل امتدت لتشكل نموذجًا متقدمًا في العمل العربي المشترك، يجمع بين التكامل السياسي والدعم الاقتصادي والشراكات التنموية، بما يعزز من قدرة الدولتين على التأثير الإيجابي في محيطهما الإقليمي.

وأضاف أن مصر، بما تمتلكه من ثقل سياسي وتاريخي، تواصل القيام بدورها المحوري في حفظ توازنات المنطقة، بينما تواصل الإمارات دعم جهود التنمية والاستقرار في المنطقة، وهو ما يخلق حالة من التوافق العربي الضروري في ظل الظروف الدولية الراهنة.

وشدد المنزلاوي على أن استمرار اللقاءات بين القيادتين المصرية والإماراتية يعكس مستوى رفيعًا من التنسيق السياسي، ويبعث برسائل واضحة مفادها أن هناك إرادة مشتركة لحماية الأمن القومي العربي وتعزيز فرص السلام والتنمية في المنطقة.

واختتم عضو مجلس الشيوخ بالتأكيد على أن زيارة الشيخ محمد بن زايد للقاهرة تمثل إضافة مهمة لمسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وترسخ لمفهوم الشراكة العربية القائمة على المسؤولية المشتركة تجاه استقرار المنطقة ومستقبل شعوبها.

النواب البرلمان مجلس النواب مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات|خبر عاجل الآن

كأس العالم 2026

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في كأس العالم 2026

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

صلاح ودى بروين

الماتش الساعة كام؟.. بالتردد| 15 قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

مباراة مصر وبلجيكا

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا.. نزل الترددات لمتابعة كأس العالم 2026

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

ترشيحاتنا

الطاقة الشمسية

هل تقضي الطاقة الشمسية على شواحن الهواتف التقليدية للأبد؟

Wi-Fi 8

Wi-Fi 8 قادم بثورة مختلفة والسرعة القصوى لم تعد الأولوية بعد الآن

أخبار السيارات

سوق السيارات المصرية يحقق نموًا 47.2% خلال أول 4 أشهر من 2026

بالصور

محافظ الشرقية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

تغيرات في البشرة والصحة والخصوبة.. ماذا يحدث عند تناول السمن البلدي باللبن صباحا

السمن البلدي
السمن البلدي
السمن البلدي

مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون.. حقائق يجب معرفتها

مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون
مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون
مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون

من الوفاة المفاجئة إلى الطب الشرعي .. تفاصيل جديدة في رحيل إيجي أرتيم | تقرير

إيجي أرتيم
إيجي أرتيم
إيجي أرتيم

فيديو

الشهيد نقيب عبدالرحمن علي محمود

حكاية بطل | قصة استشهاد النقيب عبدالرحمن علي محمود .. فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد