برلماني: زيارة محمد بن زايد للقاهرة تجسد اصطفافًا عربيًا داعمًا للاستقرار في لحظة إقليمية دقيقة

أكد النائب محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مصر ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتؤكد أن القاهرة وأبوظبي تمثلان محورًا مهمًا في معادلة الاستقرار الإقليمي.

وأوضح المنزلاوي أن المشهد السياسي الإقليمي الراهن بما يحمله من تحديات متسارعة يفرض مزيدًا من التنسيق والتشاور بين الدول العربية ذات الثقل، وهو ما تجسده بوضوح العلاقات المصرية الإماراتية التي باتت تقوم على رؤية مشتركة لإدارة الأزمات ودعم مسارات التهدئة والحلول السياسية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن العلاقات بين البلدين لم تعد تقتصر على الإطار الثنائي التقليدي، بل امتدت لتشكل نموذجًا متقدمًا في العمل العربي المشترك، يجمع بين التكامل السياسي والدعم الاقتصادي والشراكات التنموية، بما يعزز من قدرة الدولتين على التأثير الإيجابي في محيطهما الإقليمي.

وأضاف أن مصر، بما تمتلكه من ثقل سياسي وتاريخي، تواصل القيام بدورها المحوري في حفظ توازنات المنطقة، بينما تواصل الإمارات دعم جهود التنمية والاستقرار في المنطقة، وهو ما يخلق حالة من التوافق العربي الضروري في ظل الظروف الدولية الراهنة.

وشدد المنزلاوي على أن استمرار اللقاءات بين القيادتين المصرية والإماراتية يعكس مستوى رفيعًا من التنسيق السياسي، ويبعث برسائل واضحة مفادها أن هناك إرادة مشتركة لحماية الأمن القومي العربي وتعزيز فرص السلام والتنمية في المنطقة.

واختتم عضو مجلس الشيوخ بالتأكيد على أن زيارة الشيخ محمد بن زايد للقاهرة تمثل إضافة مهمة لمسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وترسخ لمفهوم الشراكة العربية القائمة على المسؤولية المشتركة تجاه استقرار المنطقة ومستقبل شعوبها.