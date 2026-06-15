قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يصل إلى مدينة إيفيان الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة السبع
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد
حقيقة تعرض مصر لعواصف ترابية خلال الأيام المقبلة| الأرصاد تحسم الجدل
توقعات جماهير بلجيكا لمباراة فريقهم أمام منتخب مصر.. فيديو
سعر الدولار اليوم في مصر 15 يونيو 2026.. استقرار بالبنوك
كأس العالم 2026.. مباراة السعودية وأوروجواي مهددة بالإيقاف لهذا السبب
موعد صيام يوم عاشوراء 2026 .. حكمه وفضل صيام تاسوعاء وعاشوراء
الرئيس السيسي يصل لمدينة إيفيان الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة السبع
نائبا عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يشهد احتفالية وزارة الأوقاف
بدء مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة وتجهيز الثوب الجديد بالمسجد الحرام
جواز عرفي وسرقة مجوهرات.. القصة الكاملة لأزمة لاعب كرة شهير مع سيدة الإسكندرية
بدءاً من اليوم.. أماكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو لـ 4.7 مليون أسرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج للشراكة القادرة على مواجهة التحديات

أيمن حامد
أيمن حامد

أكد النائب أيمن حامد، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس الشيوخ، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مصر ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحمل دلالات سياسية مهمة تعكس المكانة التي تحظى بها الدولة المصرية في محيطها العربي والإقليمي، والثقة الكبيرة في دورها المحوري في التعامل مع القضايا والتحديات الراهنة.

وأوضح حامد أن وتيرة اللقاءات والتشاور المستمر بين القيادتين المصرية والإماراتية تؤكد وجود رؤية مشتركة تجاه العديد من الملفات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ودعم جهود خفض التصعيد، وتعزيز فرص التنمية والتعاون بين الدول العربية.

وأشار وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس الشيوخ إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا لافتًا على مختلف المستويات، وأصبحت نموذجًا للشراكة العربية الناجحة التي تجمع بين التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف أن التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تفرض مزيدًا من التشاور بين الدول العربية الكبرى، وهو ما يجعل اللقاءات المصرية الإماراتية ذات أهمية خاصة، باعتبارها تسهم في بلورة مواقف متوازنة تدعم الاستقرار وتدفع نحو الحلول السياسية للأزمات بعيدًا عن التصعيد والصراعات.

وأكد حامد أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل أداء دورها التاريخي كركيزة للاستقرار الإقليمي وقوة داعمة للحوار والتوافق، وهو ما ينعكس في حجم الحراك الدبلوماسي الذي تشهده القاهرة والعلاقات المتنامية مع مختلف الدول العربية الشقيقة.

واختتم النائب أيمن حامد تصريحاته بالتأكيد على أن زيارة الشيخ محمد بن زايد للقاهرة تمثل رسالة واضحة تؤكد قوة العلاقات المصرية الإماراتية، وحرص البلدين على مواصلة العمل المشترك من أجل دعم الأمن العربي وتعزيز فرص التنمية والاستقرار في المنطقة.

النواب مجلس الشيوخ نواب اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات|خبر عاجل الآن

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

كأس العالم 2026

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في كأس العالم 2026

صلاح ودى بروين

الماتش الساعة كام؟.. بالتردد| 15 قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

مصر وبلجيكا

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. اعرف التردد

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الصيني:

وزير الخارجية الصيني : نيبال تحتل مكانة مهمة في دبلوماسية الجوار لبكين

الين الياباني

اتفاق أمريكا وإيران لن ينقذ الين مع ترقب المستثمرين قرار بنك اليابان حول الفائدة

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يلتقي نظيره الدنماركي على هامش اجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي

بالصور

مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون.. حقائق يجب معرفتها

مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون
مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون
مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون

من الوفاة المفاجئة إلى الطب الشرعي .. تفاصيل جديدة في رحيل إيجي أرتيم | تقرير

إيجي أرتيم
إيجي أرتيم
إيجي أرتيم

ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها

ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها
ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها
ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية.. قد تسبب مضاعفات خطيرة دون أن تشعر

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية

فيديو

الشهيد نقيب عبدالرحمن علي محمود

حكاية بطل | قصة استشهاد النقيب عبدالرحمن علي محمود .. فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد