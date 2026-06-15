برلماني: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج للشراكة القادرة على مواجهة التحديات

أكد النائب أيمن حامد، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس الشيوخ، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مصر ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحمل دلالات سياسية مهمة تعكس المكانة التي تحظى بها الدولة المصرية في محيطها العربي والإقليمي، والثقة الكبيرة في دورها المحوري في التعامل مع القضايا والتحديات الراهنة.

وأوضح حامد أن وتيرة اللقاءات والتشاور المستمر بين القيادتين المصرية والإماراتية تؤكد وجود رؤية مشتركة تجاه العديد من الملفات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ودعم جهود خفض التصعيد، وتعزيز فرص التنمية والتعاون بين الدول العربية.

وأشار وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس الشيوخ إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا لافتًا على مختلف المستويات، وأصبحت نموذجًا للشراكة العربية الناجحة التي تجمع بين التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف أن التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تفرض مزيدًا من التشاور بين الدول العربية الكبرى، وهو ما يجعل اللقاءات المصرية الإماراتية ذات أهمية خاصة، باعتبارها تسهم في بلورة مواقف متوازنة تدعم الاستقرار وتدفع نحو الحلول السياسية للأزمات بعيدًا عن التصعيد والصراعات.

وأكد حامد أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل أداء دورها التاريخي كركيزة للاستقرار الإقليمي وقوة داعمة للحوار والتوافق، وهو ما ينعكس في حجم الحراك الدبلوماسي الذي تشهده القاهرة والعلاقات المتنامية مع مختلف الدول العربية الشقيقة.

واختتم النائب أيمن حامد تصريحاته بالتأكيد على أن زيارة الشيخ محمد بن زايد للقاهرة تمثل رسالة واضحة تؤكد قوة العلاقات المصرية الإماراتية، وحرص البلدين على مواصلة العمل المشترك من أجل دعم الأمن العربي وتعزيز فرص التنمية والاستقرار في المنطقة.