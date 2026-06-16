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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبانة: مصر كانت تستحق الفوز على بلجيكا وتعرضنا لظلم تحكيمي

حسام حسن
حسام حسن
يارا أمين

أكد الإعلامي محمد شبانة أن منتخب مصر قدم واحدة من أفضل مبارياته في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم، رغم الاكتفاء بالتعادل أمام منتخب بلجيكا.

وقال شبانة، خلال تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "هناك فرحة كبيرة بين المصريين بعد التعادل مع بلجيكا، وأعتبر مباراة بلجيكا هي الأفضل لمنتخب مصر في تاريخ مشاركاتنا بكأس العالم".

وأضاف: "منتخب مصر كان يستحق الفوز على بلجيكا، وأشكر حسام حسن على الجرأة الكبيرة والعمل الذي قام به مع اللاعبين، كما أشكر اللاعبين الذين شرفوا مصر في هذه المباراة".

وتابع: "محمد هاني نجح في إيقاف جيريمي دوكو تمامًا، لدرجة أن مدرب بلجيكا قام بتغيير مركزه أكثر من مرة، وكنا نستهدف اللعب من الجهة التي يتواجد بها".

وعن القرارات التحكيمية، قال: "أنا حزين على النتيجة، لأن الحكم البرازيلي كان ظالمًا، وكذلك تقنية الفيديو. هناك ظلم تعرض له منتخب مصر في كأس العالم، بعدما حُرم من ركلة جزاء واضحة لصالح أحمد سيد زيزو، كانت كفيلة بمنحنا النقاط الثلاث. والأغرب أن تقنية الفيديو لم تتدخل، كما أن الإعادة التلفزيونية للكرة ظهرت بعد خمس دقائق".

وأردف: "منتخب مصر استحق الفوز، وكان الطرف الأفضل في المباراة، لكن تألق تيبو كورتوا حرم الفراعنة من تحقيق الانتصار".

واختتم محمد شبانة تصريحاته قائلًا: "حسام حسن هو نجم مباراة مصر وبلجيكا، فقد فاجأنا جميعًا بالتشكيل الأساسي ومستوى اللاعبين، كما أن تغييراته جاءت في توقيتات مثالية أعادت السيطرة للمنتخب المصري. منتخب مصر جيد جدًا، والقائمة الحالية تضم لاعبين تم اختيارهم بعناية وليس بشكل عشوائي، وأكرر أن مصر تعرضت للظلم أمام بلجيكا وكانت تستحق الفوز".

الإعلامي محمد شبانة منتخب مصر برنامج نمبر وان حسام حسن محمد هاني

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