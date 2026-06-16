"فالفيردي" ينال جائزة أفضل لاعب في مباراة السعودية وأوروجواي بالمونديال

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حصد فيديريكو فالفيردي نجم منتخب أوروجواي وفريق ريال مدريد الإسباني، جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام السعودية ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وحقق المنتخب السعودي تعادلا ثمينا مع نظيره منتخب أوروجواي بنتيجة 1-1، على ملعب "ميامي" ضمن منافسات المجموعة الثامنة للمونديال.

تقدم المنتخب السعودي بهدف في الدقيقة 41 عبر لاعبه عبد الإله العمري، ثم أدرك منتخب أوروجواي التعادل في الدقيقة 80 بهدف اللاعب ماركوس أراوخو، ليحصد كل منتخب نقطة وحيدة.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض مواجهة قوية في الجولة الثانية أمام منتخب إسبانيا، فيما سيلتقي منتخب أوروجواي مع الرأس الأخضر.