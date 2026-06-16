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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فالفيردي: التوتر أربكنا أمام السعودية ورد فعلنا كان رائعًا

فالفيردي
فالفيردي
إسراء أشرف

أبدى فيدي فالفيردي، قائد منتخب أوروجواي، رضاه عن رد فعل زملائه خلال مواجهة السعودية، رغم الاكتفاء بالتعادل 1-1 في افتتاح مشوار المنتخبين ببطولة كأس العالم 2026.

وكان المنتخب الأوروجوياني قد وجد نفسه متأخرًا في النتيجة بعد هدف عبدالإله العمري لصالح السعودية قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن ينجح ماكسي أراوخو في إعادة اللقاء إلى نقطة البداية خلال الشوط الثاني.

وأكد فالفيردي أن المنتخب عانى في بداية المباراة من الضغوط المصاحبة لأول ظهور في البطولة، مشيرًا إلى أن التوتر انعكس على أداء اللاعبين خلال فترات من الشوط الأول.

وأوضح قائد أوروجواي أن الفريق ظهر بصورة مختلفة بعد الاستراحة، حيث استعاد اللاعبون ثقتهم ونجحوا في تطبيق الأفكار الفنية بشكل أفضل، وهو ما ساعدهم على العودة في النتيجة وفرض سيطرتهم على مجريات اللقاء.

وأشار نجم ريال مدريد إلى أن التعادل لم يكن النتيجة التي كان يطمح إليها المنتخب، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية الروح التي أظهرها اللاعبون وقدرتهم على تجاوز البداية الصعبة داخل المباراة.

كما وجه فالفيردي الشكر للجماهير التي ساندت منتخب أوروجواي في المدرجات، مؤكدًا أن دعمها كان عاملًا مهمًا في تحفيز اللاعبين خلال الشوط الثاني.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب سيعمل على تصحيح الأخطاء والاستعداد بشكل أفضل للجولة المقبلة، مشددًا على أن الهدف الأساسي يبقى تحقيق الانتصار في المباراة القادمة ومواصلة المنافسة على بطاقة التأهل.

ويستعد منتخب أوروجواي لمواجهة الرأس الأخضر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة، بعد أن خرج المنتخب الإفريقي بنقطة ثمينة من تعادله السلبي أمام إسبانيا في الجولة الأولى.

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