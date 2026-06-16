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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سلامة الغذاء تطلق مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي بتحديث استراتيجيتها

سلامة الغذاء
سلامة الغذاء
ولاء عبد الكريم

وقّعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، عقداً مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتقديم خدمات استشارية متخصصة تستهدف تحديث الاستراتيجية المؤسسية للهيئة وإعداد الخطة التنفيذية للفترة 2026–2030، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتطوير الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة المؤسسات.
 

ويأتي هذا التعاون في ضوء توجه الهيئة إلى البناء على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، واستكمال مسيرة التطوير المؤسسي بما يتماشى مع المتغيرات المتسارعة في قطاع الغذاء، وبما يعزز دورها في حماية صحة المستهلك ودعم تنافسية المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

وبموجب التعاقد، سيتولى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار تقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم لتحديث الاستراتيجية المؤسسية للهيئة، إلى جانب صياغة المستهدفات والبرامج التنفيذية، بما يضمن توافقها مع رؤية الدولة وأهداف التنمية المستدامة، ويرفع من كفاءة وفاعلية منظومة العمل داخل الهيئة.

وأكدت الهيئة، أن إعداد استراتيجية محدثة وخطة تنفيذية واضحة للفترة 2026–2030 يمثل خطوة محورية نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة والتميز المؤسسي، وتعزيز نهج التخطيط القائم على النتائج، بما يسهم في تطوير الأداء الرقابي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

ويأتي توقيع هذا العقد استناداً إلى موافقات الجهات المختصة ووفقاً للإجراءات القانونية والفنية المعمول بها، في إطار دعم التعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية، وتعزيز جهود التطوير التي تقودها الدولة عبر مجلس الوزراء المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

سلامة الغذاء استراتيجية دعم اتخاذ القرار

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