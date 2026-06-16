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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صكوك الأضاحي.. توزيع 3 أطنان لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

لحوم صكوك الأضاحي
لحوم صكوك الأضاحي
محمود زيدان

تابع اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، توزيع 3 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي التابعة لوزارة الأوقاف، والتي تسلمتها مديرية التضامن الاجتماعي من مديرية الأوقاف، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

يأتي ذلك فى ضوء حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير أوجه الرعاية اللازمة لهم، واستمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة الأوقاف لتنفيذ مبادرات التكافل الاجتماعي، بما يسهم في وصول الدعم إلى مستحقيه، وجهود الوزارة ودورها المجتمعي والإنساني في دعم أهالينا بمحافظة كفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور الشيخ رمضان عبد السميع، وكيل وزارة الأوقاف، والمحاسب خالد عبد العظيم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.

كفر الشيخ الأوقاف أوقاف كفر الشيخ صكوك الأضاحي

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