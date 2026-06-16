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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسى ورئيس الوزراء وشيخ الأزهر بالعام الهجري

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الهجري الجديد ١٤٤٨ هـ.

وفي برقيتها قالت وزيرة التنمية المحلية والبيئة : يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات، بهذه المناسبة ، مضيفة " داعين المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على فخامتكم وشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات وأن يحفظ مصر ويرفع شأنها ويحقق آمالها فى الأمن والاستقرار والتنمية وأن يعم ربوعها السلام بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين .. وكل عام وفخامتكم وشعب مصر بخير وسلام .

كما بعثت الدكتورة منال عوض ببرقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة الدينية الكريمة ، داعية المولى عز وجل أن يعيدها علي سيادته وشعب مصر العظيم بالخير والبركات وأن يتحقق لمصرنا الغالية بجهودكم المباركة وعطاؤكم كل ما تصبوا إليه من آمال وطموحات فى ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

كما بعثت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ببرقية تهنئة إلى فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ، وأضافت فى نص برقيتها : يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات بحلول هذه المناسبة الدينية الكريمة ، داعية المولى عز وجل أن يعيدها على سيادتكم والشعب المصرى والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات وأن يتحقق لمصرنا الغالية كل ما تصبوا إليه من آمال تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .

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