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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عضو بالشيوخ: مشاركة الرئيس السيسي بقمة السبع تؤكد المكانة الدولية المتصاعدة لمصر

حسين أبو العطا
حسين أبو العطا
حسن رضوان

أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب "المصريين"، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة السبع الكبرى تمثل انعكاسًا واضحًا للمكانة المتنامية التي باتت تحظى بها الدولة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، كما تعكس حجم الثقة التي اكتسبتها القاهرة لدى القوى الاقتصادية والسياسية الكبرى بفضل سياستها المتوازنة ورؤيتها الرشيدة تجاه مختلف القضايا الدولية.

وأوضح "أبو العطا" في بيان اليوم الثلاثاء أن دعوة مصر للمشاركة في هذا المحفل الدولي المهم تؤكد أن الدولة المصرية أصبحت شريكًا رئيسيًا في مناقشة وصياغة الرؤى المتعلقة بالتحديات العالمية الراهنة، وفي مقدمتها الأزمات الاقتصادية، وأمن الطاقة، والتغيرات المناخية، وقضايا الأمن الغذائي، فضلًا عن التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها العديد من مناطق العالم، مؤكدًا أن مصر تمتلك من الخبرات والرؤى ما يؤهلها للإسهام الفاعل في إيجاد حلول واقعية ومتوازنة لهذه التحديات.

دعوة مصر لقمة مجموعة السبع تعكس ثقة القوى الكبرى في القيادة المصرية

وأشار رئيس حزب "المصريين" إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تمثل فرصة مهمة لعرض الرؤية المصرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية، خاصة في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات متسارعة تستوجب تعزيز مسارات الحوار والتفاهم والتعاون الدولي، لافتًا إلى أن مصر تواصل القيام بدور محوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، والعمل على تسوية النزاعات بالوسائل السياسية والدبلوماسية بما يحفظ حقوق الشعوب ويصون سيادة الدول.

وأضاف أن الحضور المصري في قمة مجموعة السبع يعكس كذلك التقدير الدولي المتزايد للنجاحات التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، رغم ما واجهه العالم من أزمات متلاحقة أثرت على مختلف الاقتصادات، مؤكدًا أن التجربة المصرية أصبحت محل اهتمام وتقدير من العديد من المؤسسات والدول الكبرى لما حققته من قدرة على الصمود وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وشدد "أبو العطا" على أن اللقاءات الثنائية التي يعقدها الرئيس السيسي على هامش القمة تمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الدول المشاركة، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والتحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم خطط التنمية المستدامة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن مصر تتبنى نهجًا قائمًا على الشراكة والتعاون واحترام المصالح المشتركة، وهو ما جعلها طرفًا موثوقًا لدى المجتمع الدولي في معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تعزز من حضور مصر على الساحة الدولية وتؤكد دورها المؤثر في دعم الاستقرار والتنمية وتعزيز التعاون بين الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة.

واختتم المستشار حسين أبو العطا بالتأكيد على أن السياسة الخارجية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في ترسيخ مكانة مصر كقوة إقليمية فاعلة وصوتٍ متزن يدعو إلى الحوار والتعاون والتكامل الدولي، وهو ما ينعكس بوضوح في الحضور المصري المستمر داخل أهم المحافل الدولية المعنية بمستقبل الاقتصاد العالمي والأمن والاستقرار الدوليين.

حسين أبو العطا مشاركة السيسي مجموعة السبع قوة إقليمية فاعلة

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