الاستخبارات الأمريكية تشكك في استعداد طهران لتقديم تنازلات نووية حقيقية

كشفت تقارير أميركية أن مسؤولين بارزين في الإدارة الأميركية أبدوا شكوكاً متزايدة بشأن مدى جدية إيران في تقديم التنازلات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق نووي نهائي مع واشنطن.

وأفادت المعلومات بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) جون راتكليف أبلغ الرئيس الأميركي ومسؤولين كباراً بأن التقييمات الاستخباراتية الأخيرة تثير تساؤلات حول نوايا طهران الحقيقية خلال المفاوضات الجارية.





وبحسب التقارير، فإن الاستخبارات الأميركية رصدت نقاشات داخلية بين مسؤولين إيرانيين لا تتطابق مع الرسائل التي تنقلها طهران للوسطاء وللجانب الأميركي، ما عزز المخاوف من أن إيران قد لا توافق في النهاية على الخطوات النووية التي تطالب بها واشنطن.





وتتمحور أبرز نقاط الخلاف حول مستقبل برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، وآليات الرقابة والتفتيش الدولية، والتعامل مع مخزون اليورانيوم عالي التخصيب الذي لا يزال يثير قلق الولايات المتحدة وحلفائها.





ورغم استمرار المسار الدبلوماسي بين الجانبين، فإن هذه التحفظات داخل الإدارة الأميركية قد تمثل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق شامل، في وقت تؤكد فيه إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية وترفض الاتهامات المتعلقة بالسعي لامتلاك سلاح نووي.



