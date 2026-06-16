القومي للمرأة بالإسماعيلية ينظم ندوة توعوية حول الابتزاز الإلكتروني

نظم فرع المجلس بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، ندوة توعوية تحت عنوان "الابتزاز الإلكتروني وكيفية التصدي له"، وذلك بمركز شباب السلام في مركز ومدينة أبوصوير، ضمن جهود المجلس لتعزيز التوعية المجتمعية والإرشاد الأسري،

جاء ذلك تنفيذًا لمبادرة "معًا بالوعي نحميها" لمناهضة العنف ضد المرأة، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، ودعم ورعاية المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة.

وأشارت لبنى زكي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، إلى أن الندوة استهدفت سيدات مركز ومدينة أبوصوير، وجاءت بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الشريكة لرفع الوعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية وآليات الحماية منها.

وأضافت مقررة الفرع أنه استكمالًا لجهود مشروع مبادرة المواطنة المصرية "بطاقتك حقوقك"، تم تصوير ١٢٠ سيدة من أبناء المركز لاستصدار بطاقات الرقم القومي لهن بالمجان، وذلك بالتنسيق والتعاون المثمر مع قطاع الأحوال المدنية.

جدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس القومي للمرأة وقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية؛ بهدف تقديم الدعم اللازم لخدمة قضايا المرأة المصرية، وضمن خطة المجلس الشاملة لتعزيز دور المرأة في المجتمع، وضمان حصولها على كافة حقوقها القانونية، والصحية، والاجتماعية.