خنــ ــاقة على كرسي متحرك.. الاعتداء على مسن بسبب خلافات النسب في حلوان

كشف تقرير طبي ميداني نهائي عن حالة مريض يبلغ من العمر 62 عامًا، وصل إلى قسم الطوارئ، حيث خضع لفحوصات طبية شملت عدة تخصصات، من بينها جراحة المخ والأعصاب وجراحة الوجه والفكين والجراحة العامة، وذلك بسبب الاعتداء عليه من عدة أشخاص بسبب خلافات النسب بحلوان.



وأوضح التقرير أن حالة المريض من ناحية جراحة المخ والأعصاب مستقرة، مع تحديد مدة العلاج وفقًا لتقييم باقي التخصصات الطبية المعنية.



وأشار إلى أن المريض حضر إلى الطوارئ وهو يعاني من إصابات وجروح متفرقة في منطقة الوجه، شملت تورمًا أسفل العين اليسرى وجروحًا بالحاجب الأيمن، مع كدمات بالعين، فيما أظهرت الأشعة المقطعية عدم وجود كسور في عظام الجمجمة أو الوجه.

كما بين التقرير وجود جروح سطحية وإصابات بسيطة في الجراحة العامة، مع الحاجة إلى متابعة طبية قصيرة المدى لا تتجاوز 21 يومًا، ما لم تحدث مضاعفات جديدة.

وأكد التقرير أن الحالة مستقرة طبيًا، مع استمرار المتابعة وفقًا لتخصصات متعددة داخل المستشفى.