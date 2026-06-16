قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جمال عبدالرحيم : عمومية الصحفيين انتزعت إلغاء قانون 93 بعد معركة تاريخية
4 قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وسط تصاعد التوترات الأمنية
أبرز التعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد
محامي صبري نخنوخ لـ صدى البلد : تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم .. وهذا مكان الانعقاد
وزير الخارجية الألماني لـ بوتين: هذا هو وقت المفاوضات
الأعلى للإعلام: إلزام جميع الوسائل الإعلامية بمنع ظهور محمد الغيطي لمدة شهر
الرئيس السيسي: عدم انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس المحتلة في لبنان فاقم الوضع
إرث القفاز | الفيفا يتغزل في مصطفى شوبير عقب أدائه أمام بلجيكا
أضخم سجل توثيقي وبصري.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق "موسوعة الوزارات المصرية منذ عام 1922"
من وسيلة نقل إلى أيقونة جماهيرية.. مونوريل شرق النيل الوجهة الأولى للمواطنين في كبرى الفعاليات| صور
ماكرون يرحب بالرئيس السيسي بـ "العربية": "أهلاً وسهلاً يا ريس"
رئيس الوزراء: تفشي فيروس «إيبولا» يؤكد أن الأمن الصحي في أفريقيا لا يتجزأ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما صفة الزي الشرعي للمرأة المسلمة؟.. الإفتاء تحدد 4 ضوابط

الزي الشرعي للمرأة المسلمة
الزي الشرعي للمرأة المسلمة
أحمد سعيد

بينت دار الإفتاء ضوابط الزي الشرعي للمرأة المسلمة، مؤكدة أن الحجاب من الواجبات الشرعية، وقد ورد الأمر به في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]. 

ضوابط الزي الشرعي للمرأة المسلمة

وأضافت الإفتاء، في فتوى لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الزِّيُّ الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة يجب أن يتصف بالصفات الآتية:

  1. أن يستر الجسد كله ما عدا الوجه والكفين، وكذا القدمين عند بعض الفقهاء.
  2. ألا يكون قصيرا فيكشف جزءا منها.
  3. ألا يكون ضيقا فيصف العورة.
  4. ألا يكون رقيقا فيشف لون جلد العورة

واختتمت بالتحذير "ننبه على وجوب أن يغض المسلم بصره عما حرمه الله تعالى؛ لقوله سبحانه: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: 30]".

حكم قراءة الأذكار والأوراد دون ارتداء الحجاب الكامل

وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قد أجاب عن سؤال ورد من إحدى المتابعات حول حكم قراءة الأذكار والأوراد دون ارتداء الحجاب الكامل، مؤكدًا أن ذلك لا يُعد حرامًا.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأذكار وقراءة القرآن تُعد من العبادات، لكنها لا تشترط الحجاب الكامل كما هو الحال في الصلاة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هناك فرقًا بين الحجاب الكامل والزي المحتشم، مشيرًا إلى أنه يجوز للمرأة أن تقرأ الأذكار بملابس لا تستوفي شروط الحجاب الكامل، بشرط أن تكون محتشمة، تعظيمًا لشأن العبادة واحترامًا لها.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الصلاة لها شروط خاصة، من بينها الطهارة وارتداء الحجاب الكامل، بخلاف الأذكار التي لا تشترط الوضوء، موضحًا أنه يجوز ذكر الله أو قراءة القرآن دون وضوء، بشرط عدم مس المصحف مباشرة.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أنه لا مانع من قراءة الأذكار في أي وضع، حتى قبل النوم، مؤكدًا أن الذكر عبادة ميسرة، لكن يُستحب مراعاة الهيئة اللائقة عند أدائه في حالة اليقظة، بما يعكس التقدير لهذه العبادة.

دار الإفتاء ضوابط الزي الشرعي للمرأة المسلمة الزي الشرعي للمرأة المسلمة الزي الشرعي للمرأة الإفتاء ما صفة الزي الشرعي للمرأة المسلمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

أرشيفية

متوسط المعاش في مصر 5200 جنيه.. نقابة أصحاب المعاشات تكشف مفاجأة

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

ارشيفية

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في هذا الموعد

البنزين

بعد آخر تحديث… أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

رجل علي كرسي متحرك

كشفوه.. شحات على كرسي متحرك يهرب خوفا من الكلاب

ترشيحاتنا

"الأعلى للإعلام"

"الأعلى للإعلام": إلزام جميع الوسائل الإعلامية بمنع ظهور محمد الغيطي لمدة شهر

جانب من البروتوكولات

وزير الصحة يشهد توقيع 3 اتفاقيات استراتيجية لنقل التكنولوجيا وتوطين صناعة اللقاحات في مصر

صورة ارشيفية

الإعلاميين تفتح باب الحجز لمشروع ظلال الشروق

بالصور

مرض خطير يضاعف الإصابة بمرض ألزهايمر 3 مرات.. دراسة صادمة

تأثير ضعف تدفق الدم للمخ
تأثير ضعف تدفق الدم للمخ
تأثير ضعف تدفق الدم للمخ

بتعديل فاخر.. سيارة BMW M5 تتحول إلى وحش بقوة 790 حصانا

BMW M5 Touring
BMW M5 Touring
BMW M5 Touring

ماذا يحدث عند إستخدام ماء الأرز على الشعر؟.. خبراء يكشفون الحقيقة

ماء الأرز للشعر
ماء الأرز للشعر
ماء الأرز للشعر

نشرة المرأة والمنوعات | هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟ .. أشياء في منزلك ترفع درجة الحرارة في الصيف

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد