متى تجب الصلاة على الطفل؟.. أمين الإفتاء يوضح

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المتابعين حول السن الذي تصبح فيه الصلاة واجبة على الطفل، مؤكدًا أن الوجوب الشرعي يبدأ عند البلوغ.

ما هو السن الذي تصبح فيه الصلاة واجبة على الطفل؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأربعاء، أن الطفل لا تجب عليه الصلاة قبل البلوغ، لكن يجب تعليمه عليها منذ سن مبكرة، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «مُروا أولادكم بالصلاة لسبع».

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الهدف من تعليم الطفل الصلاة في سن السابعة هو التدرّب والتعوّد، لأن الطفل في هذه المرحلة لا يلتزم بالصلاة بشكل كامل، وقد يؤديها أحيانًا ويتركها أحيانًا أخرى، وهو أمر طبيعي في بدايات التعلم.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن فترة ما قبل البلوغ تُعد مرحلة إعداد، حيث يتم خلالها غرس عادة الصلاة في نفس الطفل، حتى تصبح جزءًا من يومه، مؤكدًا أن التكرار والتوجيه المستمر يساعدان على ترسيخ هذه العبادة.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن تعويد الطفل على الصلاة قبل البلوغ يخفف عنه المشقة بعد أن يصبح مكلفًا بها، لأنه يكون قد اعتاد عليها، وبالتالي يؤديها بسهولة وانتظام دون تقصير، وهو الهدف من التوجيه النبوي الكريم.