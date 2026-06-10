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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل أعيد التشهد إذا قلته في غير موضعه خلال الصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب

التشهد في الصلاة
التشهد في الصلاة
أحمد سعيد

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة حول حكم من قالت التشهد في غير موضعه أثناء الصلاة، وهل يلزمها إعادته مرة أخرى أم تكتفي بما سبق.

حكم من قالت التشهد في غير موضعه أثناء الصلاة

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن من قالت التشهد في الركعة الثالثة سهوًا، ثم تذكرت وأتمّت صلاتها، فعليها أن تتشهد في الركعة الرابعة، لأن هذا هو موضع التشهد الصحيح.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن التشهد الذي قيل في الركعة الثالثة يُعد زائدًا عن الصلاة، لأنه جاء في غير محله، بينما التشهد في الركعة الرابعة هو جزء أصيل من أركان الصلاة لا يصح تركه.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الصلاة في هذه الحالة صحيحة، ولكن يجب على المصلي أن يسجد للسهو بعد الانتهاء من الصلاة والتسليم، جبرًا لما حدث من زيادة في أفعال الصلاة.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن مسألة سجود السهو فيها خلاف بين الفقهاء، حيث يرى الحنفية أن سجود السهو يكون بعد السلام في جميع الحالات، سواء كانت زيادة أو نقصانًا، بينما يرى الشافعية أن السجود يكون قبل السلام في حالة النقص، وبعد السلام في حالة الزيادة، مؤكدًا أنه يمكن الأخذ برأي الحنفية لمن يخشى الالتباس.

ما حكم التشهد الأوسط في الصلاة؟

يُعد التشهد الأوسط والجلوس له سُنة مؤكدة عند جمهور العلماء، بينما يراه الحنابلة واجبا من واجبات الصلاة، وبناءً على ذلك، فإن نسيانه سهواً لا يُبطل الصلاة في كل الأحوال.

هل يجب سجود السهو عند نسيان التشهد الأوسط؟

وفي السياق، أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن التشهد الأوسط سُنة في الصلاة وليس ركناً من أركان الصلاة، لافتا إلى أن من نسي التشهد الأوسط وقام للركعة الثالثة ليس عليه إعادة الركعة الثانية بل يجب عليه أن يكمل الصلاة بشكل عادي ولكن يجب عليه سجود السهو.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريح سابق له، أن حكم نسيان التشهد الأوسط في الصلاة أنه لا يبطل الصلاة والصلاة صحيحة لأنه سنة وليس ركنا من الصلاة.

وأوضح أن نسيان التشهد الأوسط يستوجب سجود السهو بعد إتمام الصلاة ولكن الصلاة غير باطلة، منوها بأن الصلوات في هذه الحالة صحيحة ولا تبطل طالما تم التعامل مع النسيان وفقاً لما ذكره الفقهاء.

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