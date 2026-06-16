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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغرفة التجارية بالإسماعيلية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع فيتنام.. واستقبال رسمي للملحق التجاري للسفارة

خلال الاستقبال
خلال الاستقبال
الإسماعيلية انجي هيبة

استقبلت الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين الصندوق المساعد لاتحاد الغرف التجارية، الدكتور نجوين دوي هونغ، الملحق التجاري لسفارة جمهورية فيتنام بالقاهرة، وذلك خلال زيارة رسمية استهدفت بحث فرص التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، في إطار جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي.

وشهد اللقاء حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، بينهم جلال أبو الطاهر النائب الأول لرئيس الغرفة، وأمل محمود عضو مجلس الإدارة ورئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال، ومحمد فايق عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات العامة، ومحمد السيد مدير عام الغرفة التجارية، والمهندس حسام حسين، والصحفية إنجي هيبة المستشار الإعلامي للغرفة، إلى جانب مشاركة وفد رفيع المستوى من رجال وسيدات الأعمال بالمحافظة.

كما شارك في اللقاء محمود رزق مدير إدارة المتابعة، وأحمد إسماعيل مدير إدارة الشؤون الاقتصادية، وأحمد فكري رئيس قسم التجار.

وأكد أكرم الشافعي أن الزيارة تأتي في إطار حرص الغرفة التجارية بالإسماعيلية على تعزيز التواصل مع مختلف الشركاء الدوليين، ودعم فرص التبادل التجاري والاستثماري، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وفتح أسواق جديدة أمام مجتمع الأعمال بالمحافظة.

من جانبه، أعرب الدكتور نجوين دوي هونغ عن سعادته بزيارة محافظة الإسماعيلية، مشيدًا بعمق العلاقات المصرية الفيتنامية، ومؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم حركة التجارة والاستثمار.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التواصل وتبادل الخبرات، بما يعزز العلاقات المصرية الفيتنامية ويدفع نحو مزيد من التعاون والتنمية بين البلدين.

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