علاء عبد النبي : الزراعة تقود الصادرات المصرية.. فكيف غابت عن تدشين بوابة التجارة الخارجية؟

أشاد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بـ مجلس الشيوخ، بجهود الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في إطلاق بوابة "معلومات التجارة الخارجية" كأكبر منصة وطنية متكاملة للمعلومات التجارية.

وأكد في تصريحات خاصة أن هذه الخطوة الرقمية تمثل طفرة حقيقية تدعم المستثمر والمصدر المصري، وتساهم في فتح آفاق جديدة للمنتجات الوطنية بالأسواق العالمية بناءً على قواعد بيانات دقيقة.

غياب دعوة أعضاء مجلس الشيوخ

ورغم ترحيبه الشديد بهذا الإنجاز، أبدى النائب علاء عبد النبي استغرابه الشديد وعلامات استفهام واضحة حول غياب دعوة أعضاء مجلس الشيوخ، وخاصة أعضاء لجنة الزراعة والري، لحضور فعاليات هذا الإطلاق الاستراتيجي، رغم مشاركة العديد من الجهات والنواب والمستثمرين.

وتساءل وكيل لجنة الزراعة قائلًا: "كيف يتم تدشين منصة قومية تستهدف طفرة في الصادرات المصرية، ويتم إغفال القطاع الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد القومي والصادرات الوطنية؟ أين لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ من هذا المشهد؟"

وشدد "عبد النبي" على أن قطاع الزراعة ليس مجرد قطاع إنتاجي، بل هو فرس الرهان الأول في منظومة التصدير المصرية، مستندًا إلى آخر البيانات الرسمية المعلنة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي تكشف عن أرقام لا يمكن تجاوزها في أي خطة استراتيجية للتجارة الخارجية:

وأكد أن الصادرات الزراعية المصرية تستحوذ (بشقيها الطازج والمصنع) على نسبة تصل إلى حوالي 24% من إجمالي صادرات مصر للعالم،حيث بلغت قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 11.5 مليار دولار، مما يجعلها من أهم موارد العملة الصعبة للدولة.

واختتم النائب علاء عبد النبي تصريحه بالتأكيد على أن مجلس الشيوخ، ولجنة الزراعة والري على وجه الخصوص، يمتلكان رؤى ودراسات وتشريعات داعمة للمصدرين الزراعيين، وكان من الأحرى تحقيق التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا المحفل، لضمان تعظيم الاستفادة من البوابة الجديدة وتوجيهها لخدمة الصادرات الزراعية التي تقود قاطرة التنمية في مصر حاليًا.