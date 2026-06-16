قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد حادث مستشفى الشاطبي | شهادات جديدة من داخل غرفة الولادة عن مشاهد صادمة .. الكواليس الكاملة
قدم الآن .. فرص عمل للشباب براتب 10 آلاف جنيه
بعد بورسعيد | وزير التموين : التوسع في مشروع الكارت الموحد بالمحافظات خلال 6 أشهر
مهند لاشين يتصدر كأس العالم 2026 .. الأعلى استعادة للكرة بعد تألقه أمام بلجيكا
أتوبيس الساعة 12 من الرعب على السوشيال ميديا إلى كواليس السينما .. القصة الكاملة
برفقة رئيس الوزراء | محمد كريم يشيد بالعاصمة الجديدة في مباراة مصر وبلجيكا .. صور
أجمل 10 أنهار في العالم.. نهر النيل ابرزها
الطيران المدني يرحب بتوسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات والشركات البريطانية | شاهد
وهو لسه منزلش من البيت | زوجة حسام حسن : دي أكتر حاجة بتبسطه قبل أي مباراة
في اجتماعات البرلمان الأورمتوسطي.. أبو العينين يتحدث عن الدور المصري في عملية السلام بالشرق الأوسط
الكوم الأحمر يطالب بحقه في صفقة حمزة عبد الكريم.. ويهدد الأهلي بالتصعيد القانوني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سعيد لحوتي: بوابة معلومات التجارة الخارجية تعالج عشوائية الأسواق وتدعم قدرة المصدر المصري على المنافسة

النائب سعيد منور لحوتي
النائب سعيد منور لحوتي
محمد الشعراوي

أشاد النائب سعيد منور لحوتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بـ مجلس النواب، بإطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية، مؤكدا أنها تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التصدير المصرية، من خلال توفير قاعدة بيانات متكاملة تساعد المصنعين والمستثمرين والمصدرين على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.

وأوضح لحوتي في تصريحات خاصة أن البوابة تعالج عددا من التحديات التي كانت تواجه مجتمع الأعمال، وعلى رأسها القيود الجمركية، والعشوائية في اختيار الأسواق المستهدفة، وتشتت البيانات بين المصادر المحلية والدولية، وهو ما كان يؤثر على سرعة اتخاذ القرار وفرص النفاذ إلى الأسواق العالمية.

 إتاحة البيانات بشكل موحد

وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية إلى أن إتاحة البيانات بشكل موحد ومنظم تمنح المصدر المصري مرونة أكبر في دراسة الأسواق وتحليل اتجاهات الطلب العالمي، مؤكدا أن البوابة باعتبارها مرجعا وطنيا للبيانات والتحليل التجاري والصناعي ستوفر نافذة واحدة للوصول إلى معلومات الأسواق العالمية.

وأضاف أن حجم البيانات المتاحة عبر المنصة، والذي يتجاوز 60 مليون سجل بياني، يمثل ثروة معلوماتية تمكن المستثمر والمصدر من التعرف على حركة التجارة العالمية، ومقارنة الأسواق والتكتلات الاقتصادية، ورصد القيود غير الجمركية التي أصبحت عاملًا مؤثرًا في قدرة المنتجات على دخول الأسواق الدولية.

وأكد لحوتي أن توفير هذه المعلومات سيسهم في وضع سياسات تصديرية أكثر مرونة، وتحديد الفرص الواعدة، إلى جانب رصد الفجوات الاستيرادية والتغيرات في الأسواق العالمية، بما يساعد على توجيه الاستثمارات المحلية نحو زيادة التصنيع وتعميق الإنتاج وسد احتياجات السوق.

النائب سعيد منور لحوتي مجلس النواب البرلمان بوابة معلومات التجارة الخارجية معلومات التجارة الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

أرشيفية

متوسط المعاش في مصر 5200 جنيه.. نقابة أصحاب المعاشات تكشف مفاجأة

ارشيفية

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في هذا الموعد

ارشيفية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

رجل علي كرسي متحرك

كشفوه.. شحات على كرسي متحرك يهرب خوفا من الكلاب

ثاني أكسيد التيتانيوم.. مادة مثيرة للجدل في القصب والمانجا والتمر هندي| إيه الحكاية؟

بعد القصب.. مادة التيتانيوم تصل عصير المانجا والتمر هندي

أرشيفية

العثور على جثة مجهول مكبل بالحبال بترعة المريوطية

ترشيحاتنا

احتفالية الأزهر بالعام الهجري الجديد

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الهجري الجديد 1448هـ

تكريم السيدة وفاء محمد أبو سنة من وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يكرم وفاء محمد أبو سنة تقديرًا لعطائها في خدمة القرآن الكريم

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: ملتقى الفكر الإسلامي الدولي لوزارة الأوقاف يؤكد مكانة مصر الدينية

بالصور

لماذا تفقد النساء شعرها بعد سن الستين؟ أسباب غير متوقعة

أسباب تساقط الشعر لدى النساء بعد سن الستين
أسباب تساقط الشعر لدى النساء بعد سن الستين
أسباب تساقط الشعر لدى النساء بعد سن الستين

هل يجب التوقف عن تناول السكر نهائيا؟ دراسة جديدة تكشف مفاجأة بشأن فقدان الوزن والصحة

هل السكر عدو الصحة حقًا؟
هل السكر عدو الصحة حقًا؟
هل السكر عدو الصحة حقًا؟

هل أنت شخص ممل أم محبوب؟.. اختبار نفسي يكشف مدى حب الآخرين في الحديث معك

علامات تؤكد انك شخص جذاب
علامات تؤكد انك شخص جذاب
علامات تؤكد انك شخص جذاب

طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس.. بطعم مميز ومختلف

طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس
طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس
طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل والحب.. الحكاية التي لا يرويها كاملة

المزيد