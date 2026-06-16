سعيد لحوتي: بوابة معلومات التجارة الخارجية تعالج عشوائية الأسواق وتدعم قدرة المصدر المصري على المنافسة

أشاد النائب سعيد منور لحوتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بـ مجلس النواب، بإطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية، مؤكدا أنها تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التصدير المصرية، من خلال توفير قاعدة بيانات متكاملة تساعد المصنعين والمستثمرين والمصدرين على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.

وأوضح لحوتي في تصريحات خاصة أن البوابة تعالج عددا من التحديات التي كانت تواجه مجتمع الأعمال، وعلى رأسها القيود الجمركية، والعشوائية في اختيار الأسواق المستهدفة، وتشتت البيانات بين المصادر المحلية والدولية، وهو ما كان يؤثر على سرعة اتخاذ القرار وفرص النفاذ إلى الأسواق العالمية.

إتاحة البيانات بشكل موحد

وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية إلى أن إتاحة البيانات بشكل موحد ومنظم تمنح المصدر المصري مرونة أكبر في دراسة الأسواق وتحليل اتجاهات الطلب العالمي، مؤكدا أن البوابة باعتبارها مرجعا وطنيا للبيانات والتحليل التجاري والصناعي ستوفر نافذة واحدة للوصول إلى معلومات الأسواق العالمية.

وأضاف أن حجم البيانات المتاحة عبر المنصة، والذي يتجاوز 60 مليون سجل بياني، يمثل ثروة معلوماتية تمكن المستثمر والمصدر من التعرف على حركة التجارة العالمية، ومقارنة الأسواق والتكتلات الاقتصادية، ورصد القيود غير الجمركية التي أصبحت عاملًا مؤثرًا في قدرة المنتجات على دخول الأسواق الدولية.

وأكد لحوتي أن توفير هذه المعلومات سيسهم في وضع سياسات تصديرية أكثر مرونة، وتحديد الفرص الواعدة، إلى جانب رصد الفجوات الاستيرادية والتغيرات في الأسواق العالمية، بما يساعد على توجيه الاستثمارات المحلية نحو زيادة التصنيع وتعميق الإنتاج وسد احتياجات السوق.