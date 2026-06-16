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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زوجة حسام حسن: أتوقع فوز المنتخب على نيوزيلندا بنتيجة 1-0 بإذن الله

منتخب مصر
منتخب مصر
محمود محسن

أعربت دان آدم زوجة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، عن تفاؤلها بشأن المواجهة المقبلة أمام نيوزيلندا، مؤكدة ثقتها في قدرة المنتخب على تحقيق الفوز، كما تحدثت عن رؤيتها لبعض اللاعبين، والدور الذي تقوم به في دعم زوجها وأسرتها، مشددة على أن كرة القدم تمثل جزءاً أساسياً من حياة الكابتن حسام حسن، إلى جانب أسرته وحبه الكبير لمصر.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنها تتوقع فوز المنتخب الوطني في المباراة المقبلة، موضحة: «إن شاء الله نكسب 1-0 بإذن الله».

وأشارت إلى أن نتيجة التعادل بين إيران ونيوزيلندا ستكون الأفضل بالنسبة لموقف المنتخب، مؤكدة: «والتعادل بين إيران ونيوزيلندا أحسن نتيجة بالنسبة لنا».

وعن رأيها في إمام عاشور، أكدت زوجة المدير الفني للمنتخب الوطني أن اللاعب كان بحاجة إلى فترة أطول للتعافي واستعادة جاهزيته الكاملة، قائلة: «إمام يا حرام كان محتاج وقت كبير يتشافى».

وأشادت في الوقت ذاته بالمجهود الذي يبذله اللاعبون لتطوير مستواهم، وأضافت: «الولاد شغالين على نفسهم جداً»، في إشارة إلى حالة الالتزام والرغبة في تحقيق أفضل النتائج.

وتحدثت دان آدم عن دعمها المستمر للكابتن حسام حسن، مؤكدة أن حياتها مكرسة لخدمة أسرتها ومساندة زوجها، قائلة: «أنا مسخرة حياتي وصفحتي لحسام وللولاد والبيت»، موضحة أن كرة القدم تمثل شغفاً كبيراً بالنسبة لزوجها.

 المدير الفني للمنتخب الوطني

وواصلت: «حسام بيتنفس كورة، هو عنده حاجتين في الدنيا: دان وآن وآمر.. والكورة»، واختتمت حديثها بالتأكيد على المكانة الخاصة التي تحتلها مصر لدى زوجها، قائلة: «ومصر فوقهم كمان»، في تعبير عن حجم الانتماء الوطني الذي يحمله المدير الفني للمنتخب الوطني.


 

دان آدم حسام حسن المنتخب الوطني مصر إيران

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