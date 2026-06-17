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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: إزالة 14 حالة تعدٍّ ومخالفات بناء ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ29

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، موجّهًا بضرورة استمرار تنفيذ الإزالات المستهدفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع أي تعديات يتم رصدها.

توجيهات محافظ الغربية 

وتمكنت الحملات اليوم من إزالة 14 حالة تعدٍّ ومخالفة، شملت مخالفات بناء، وتعديات على أراضي أملاك الدولة، وتعديات على الأراضي الزراعية، إلى جانب الحالات التي تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وذلك في إطار جهود المحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة.

تحرك تنفيذي 

وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية تتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على سرعة التدخل الفوري وإزالة المخالفات في المهد، وعدم التهاون مع أي تجاوزات.

ردع مخالفين 

وأشار المحافظ إلى أن ملف إزالة التعديات يحظى بأولوية قصوى في المتابعة اليومية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتًا إلى استمرار التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة الأمنية لتحقيق المستهدف من حملات الإزالة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ومنع عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي ردع مخالفين حملات إزالة تعديات

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