طلاب إحدى المدارس يزورون أرشيف الوثائق النادرة والصور التاريخية لمراحل تطور الإسماعيلية

نظمت أسرة التربية النفسية بمدرسة "الفتح الابتدائية"، تحت رعاية الأستاذة شادية الملاح مديرة المدرسة، زيارة ميدانية هادفة إلى مركز الوثائق بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار دعم الأنشطة التثقيفية والتوعوية التي تهدف إلى تعزيز الوعي التاريخي لدى الطلاب وربطهم بمؤسسات محافظتهم العريقة.

وكان في استقبال الوفد الطلابي أحمد فيصل، مدير المركز، حيث رافق الطلاب في جولة تعريفية بدأت باطلاعهم على أرشيف غني بالوثائق النادرة والصور التاريخية التي تسجل مراحل تطور محافظة الإسماعيلية، وتبرز أهم المحطات الوطنية والتنموية التي مرت بها عبر العصور.

و تهدف الزيارة الى تعريف الأجيال الجديدة بدور المركز الحيوي في صون التراث التاريخي والثقافي للمحافظة، وحفظ إنجازاتها لتظل حية في ذاكرة المستقبل.

كما اوضح ""فيصل" أهمية التوثيق كأداة أساسية للحفاظ على الهوية الوطنية وتسجيل الأحداث التاريخية بكل دقة وأمانة.