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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

العوضي ناعيا الراحل محمد مرزبان: خالص العزاء

أحمد العوضي
أحمد العوضي
ميرنا محمود

نعى الفنان أحمد العوضي الفنان محمد مرزبان، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية عن عمر ناهز 64 عاما،  بعد أيام من تعرضه لحادث .


ونشر العوضي صورة  للفنان الراحل عبر حسابه الرسمي  بموقع "إنستجرام وعلق قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص العزاء في وفاة الفنان محمد مرزبان ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.

وشهدت مستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات الدقيقة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم "الأربعاء"، توافد أفراد أسرة الفنان الراحل محمد مرزبان وعدد من أقاربه وأصدقائه، لاستلام جثمانه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

كان الفنان محمد مرزبان قد توفي صباح اليوم الأربعاء متأثرًا بإصاباته البالغة التي تعرض لها إثر حادث تصادم على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي، بعد أيام قضاها داخل العناية المركزة بالمستشفى في حالة حرجة.

وحرص أفراد الأسرة على التواجد بمقر مستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات الدقيقة، وسط حالة من الحزن الشديد والانهيار بين المقربين من الفنان الراحل، تمهيدًا لاستلام الجثمان وإنهاء إجراءات الدفن.

كان محمد مرزبان قد نُقل إلى المستشفى عقب الحادث في حالة حرجة، حيث تبين إصابته بنزيف بالمخ والبطن وفقدان الوعي، وخضع لجراحة عاجلة، قبل أن تتدهور حالته الصحية خلال الساعات الأخيرة، ليفارق الحياة صباح اليوم الأربعاء.

ومن المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل عقب الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية، وسط حالة من الحزن التي خيمت على أسرته وأصدقائه ومحبيه، الذين ودعوه بكلمات مؤثرة، مستذكرين سيرته الطيبة ومسيرته الفنية.

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