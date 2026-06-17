القصة الكاملة.. شاب ينهي حياة ابن عمه بطعنات غادرة بسبب خلافات على الري بالغربية وحبسه 15 يوم

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز المحلة بسرعة فتح التحقيق في واقعة وفاة عجوز مسن علي يد ابن عمه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرك نيابي عاجل

كما وجهت النيابة العامة بحبس المتهم علي ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من سماع أقوال شهود عيان وأخذ أقوال المتهم وعرضه علي الجهات المعنية قانونيا .

من جانبه قرر قاض المعارضات بمحكمة مركز المحلة تجديد حبس المتهم 15 يوم علي ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من التحقيقات وانهاء كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم .

تفاصيل الواقعة

كان ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحوا في إلقاء القبض على عاطل أنهي حياة عجوز مسن في نهاية العقد الخامس من عمره بطعنات غادرة إثر خلافات علي ري الأرض الزراعية بقرية شبرا بابل بنطاق دائرة مركز المحلة.

الدم بقي ميه

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة مصرع المدعو "م.ن" 49 سنة مدرس ازهري علي يد نجل عمه لخلافات أسرية بنطاق شوارع قرية شبرا بابل بنطاق دائرة المركز.

جهود أمنية

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الاكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة من ضبط المتهم مرتكب الواقعة وبحوزته أداة حادة مستخدمة في الجريمة .

سقوط المتهم

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، حيث أمرت بحجز المتهم علي ذمة التحقيقات.