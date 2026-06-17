إيركايرو تشغل أولى الرحلات المباشرة من يريفان إلى مطار العلمين

بدأت شركة إيركايرو، في تشغيل أولى رحلاتها المباشرة القادمة من العاصمة الأرمينية يريفان إلى مطار العلمين الدولي، في خطوة جديدة تعكس نجاح الشركة في التوسع بالأسواق الدولية المستهدفة، وتعزز مكانة مدينة العلمين الجديدة كوجهة سياحية عالمية.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الطيران المدني بتعزيز الربط الجوي مع الأسواق السياحية الواعدة، وتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.

وشهد مطار العلمين الدولي وصول الرحلة الافتتاحية وسط أجواء احتفالية، حيث حملت على متنها فوجًا من السائحين القادمين للاستمتاع بالمقاصد السياحية المصرية، لاسيما مدينة العلمين الجديدة التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة إحدى أبرز الوجهات السياحية والاستثمارية بمنطقة البحر المتوسط.

ويأتي تدشين الخط الجديد في إطار جهود شركة إيركايرو لدعم حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وتوفير المزيد من خيارات السفر المباشر، بما يسهم في زيادة التدفقات السياحية إلى مختلف المدن المصرية، خاصة المقاصد الساحلية التي تشهد نموًا متزايدًا في الطلب من الأسواق الأوروبية والإقليمية.

وفي هذا السياق، أكد حسين شريف، رئيس مجلس إدارة شركة إيركايرو، أن تشغيل الرحلات المباشرة بين يريفان والعلمين يمثل إضافة نوعية لشبكة خطوط الشركة، ويعكس الثقة المتزايدة التي يحظى بها المقصد السياحي المصري لدى الأسواق الخارجية.

وأوضح شريف أن الخط الجديد يأتي استجابةً للطلب المتنامي على السفر إلى مصر من السوق الأرميني، مشيرًا إلى أن إيركايرو تواصل تنفيذ خططها التوسعية ودراسة فرص تشغيل المزيد من الوجهات الدولية، بما يدعم مستهدفات الدولة المصرية في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز الربط الجوي مع الأسواق الواعدة.

وأضاف أن الشركة تحرص على تقديم خدمات سفر مباشرة ومريحة تواكب تطلعات العملاء وتدعم جهود التنمية السياحية، مؤكدًا أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت عنصر جذب رئيسيًا على خريطة السياحة الإقليمية والدولية، في ظل ما تشهده من مشروعات تنموية وسياحية متكاملة.

وأشار إلى أن إيركايرو تسير رحلة أسبوعية مباشرة بين يريفان والعلمين والعكس يوم الأربعاء من كل أسبوع، مع دراسة زيادة السعات التشغيلية مستقبلًا، بما يتواكب مع معدلات الطلب المتنامية وحجم الحركة السياحية بين البلدين.

وتواصل إيركايرو تنفيذ خططها التوسعية عبر إضافة وجهات جديدة وزيادة معدلات التشغيل على عدد من الخطوط الدولية، بما يعزز مكانتها كإحدى شركات الطيران الوطنية المصرية الداعمة لقطاعي السياحة والتنمية الاقتصادية، ويسهم في ربط المقاصد المصرية بمختلف الأسواق العالمية الواعدة.