قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدعم النقدي أم العيني.. خبراء يكشفون المستفيدين والمتضررين
قبل الغرامة.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يونيو 2026 وطرق الدفع أونلاين
بقرار حكومي.. غدا إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية
ترامب خلال قمة مجموعة السبع: "أنا الرئيس والقائد والزعيم"
سعر الدولار اليوم يهبط لأقل من 50 جنيهًا بالبنك الأهلي لأول مرة منذ فترة
ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة
مجلس الوزراء يقر الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة
قمة السيسي وترامب.. لقاء استثنائي يمثل بوابة لحلحلة أزمات المنطقة المشتعلة
خلال لقائه الرئيس السيسي.. ترامب: نعمل مع مصر على حل قضية سد النهضة
رسميا.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.51%
أسرتها انهارت.. الحكم على المتهم بإنهاء حياة عروس المنوفية بالسجن 15عاما
على هامش قمة مجموعة السبع.. الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إيركايرو تشغل أولى الرحلات المباشرة من يريفان إلى مطار العلمين

إيركايرو
إيركايرو
نورهان خفاجي

بدأت شركة إيركايرو، في تشغيل أولى رحلاتها المباشرة القادمة من العاصمة الأرمينية يريفان إلى مطار العلمين الدولي، في خطوة جديدة تعكس نجاح الشركة في التوسع بالأسواق الدولية المستهدفة، وتعزز مكانة مدينة العلمين الجديدة كوجهة سياحية عالمية.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الطيران المدني بتعزيز الربط الجوي مع الأسواق السياحية الواعدة، وتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.

وشهد مطار العلمين الدولي وصول الرحلة الافتتاحية وسط أجواء احتفالية، حيث حملت على متنها فوجًا من السائحين القادمين للاستمتاع بالمقاصد السياحية المصرية، لاسيما مدينة العلمين الجديدة التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة إحدى أبرز الوجهات السياحية والاستثمارية بمنطقة البحر المتوسط.

ويأتي تدشين الخط الجديد في إطار جهود شركة إيركايرو لدعم حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وتوفير المزيد من خيارات السفر المباشر، بما يسهم في زيادة التدفقات السياحية إلى مختلف المدن المصرية، خاصة المقاصد الساحلية التي تشهد نموًا متزايدًا في الطلب من الأسواق الأوروبية والإقليمية.

وفي هذا السياق، أكد حسين شريف، رئيس مجلس إدارة شركة إيركايرو، أن تشغيل الرحلات المباشرة بين يريفان والعلمين يمثل إضافة نوعية لشبكة خطوط الشركة، ويعكس الثقة المتزايدة التي يحظى بها المقصد السياحي المصري لدى الأسواق الخارجية.

وأوضح شريف أن الخط الجديد يأتي استجابةً للطلب المتنامي على السفر إلى مصر من السوق الأرميني، مشيرًا إلى أن إيركايرو تواصل تنفيذ خططها التوسعية ودراسة فرص تشغيل المزيد من الوجهات الدولية، بما يدعم مستهدفات الدولة المصرية في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز الربط الجوي مع الأسواق الواعدة.

وأضاف أن الشركة تحرص على تقديم خدمات سفر مباشرة ومريحة تواكب تطلعات العملاء وتدعم جهود التنمية السياحية، مؤكدًا أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت عنصر جذب رئيسيًا على خريطة السياحة الإقليمية والدولية، في ظل ما تشهده من مشروعات تنموية وسياحية متكاملة.

وأشار إلى أن إيركايرو تسير رحلة أسبوعية مباشرة بين يريفان والعلمين والعكس يوم الأربعاء من كل أسبوع، مع دراسة زيادة السعات التشغيلية مستقبلًا، بما يتواكب مع معدلات الطلب المتنامية وحجم الحركة السياحية بين البلدين.

وتواصل إيركايرو تنفيذ خططها التوسعية عبر إضافة وجهات جديدة وزيادة معدلات التشغيل على عدد من الخطوط الدولية، بما يعزز مكانتها كإحدى شركات الطيران الوطنية المصرية الداعمة لقطاعي السياحة والتنمية الاقتصادية، ويسهم في ربط المقاصد المصرية بمختلف الأسواق العالمية الواعدة.

ايركايرو وزارة الطيران اخبار الطيران المدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء 17-6-2026

حسام حسن

حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تحميل أولياء الأمور تكاليف تجهيزات لجان الثانوية العامة؟|توضيح رسمي الآن

محافظ الدقهلية

بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل

محمد مرزبان

أسرة محمد مرزبان ترتدي ملابس بيضاء لحظة تشييع الجثمان تنفيذا لوصيته

أرشيفي

انفجار طائرة سيسنا 680 سيتيشن لاتيتود أثناء وصولها إلى ولاية تكساس الأمريكية

ترشيحاتنا

محمد صلاح

أحمد جلال: منع الحكم السابق محمد صلاح عبد الفتاح من دخول نادي الترسانة وتحرير محضر بالواقعة

بيرناردو سيلفا

بعد انضمامه إللى ريال مدريد.. بيرناردو سيلفا في أرقام مذهلة.. صناعة المجد عبر 3 دوريات كبرى

مجدي عبدالغني وإمام عاشور

"بلجيكا على الله حكايتها".. تعليق ساخر من مجدي عبد الغني على هدف إمام عاشور

بالصور

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

جنازة محمد مرزبان
جنازة محمد مرزبان
جنازة محمد مرزبان

مكياج جريء.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم

أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم
أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم
أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم

علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم .. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة

علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم.. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة
علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم.. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة
علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم.. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة

فيديو

جنازة محمد مرزبان

تشييع جثمان الفنان محمد مرزبان بحضور عائلته وأصدقائه .. فيديو

جنازة محمد مرزبان

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد