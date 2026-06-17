الجنيه يتعافي والدولار يتراجع في مصر .. تفاصيل

شهد الجنيه المصري حالة من التعافي، خلال تعاملات الاسبوع الجاري، وارتفع رسميا أمام الدولار بنحو 2.4%، مدفوعا بزيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر وأيضا ارتفاع أحدي أهم مكون لمصادر تدفق العملة الأجنبية تحويلات المصريين بالخارج.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي رسميا أمام الجنيه في البنك المركزي نحو 49.99 جنيه مقابل 51.19 جنبه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل الاسبوع.

وخلال الأيام الماضية أعلن البنك المركزي عن ارتفاع أحدي أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، وهي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة نمو 33.2% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي الفترة بين يوليو 2025 حتى أبريل 2026 لتسجل نحو 39.2 مليار دولار، مقابل نحو 29.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وعلى أساس شهرى، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أبريل 2026 بمعدل 44% لتسجل نحو 4.3 مليار دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال شهر أبريل 2025.

وأيضا ارتفع صافي احتياطيات ⁠البلاد ​من النقد ​الأجنبي إلى 53.134 ​مليار ​دولار خلال مايو مقابل 53.009 مليار دولار ​في ​أبريل بزيادة 125 مليون دولار.

ويستعرض موقع "صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 17يونيو 2026، وفقًا لآخر تحديثات للبنوك بالقطاعين العام والخاص في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 17-6-2026

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي ليسجل:

50.08 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

نزل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس ليصل إلي:

49.90 جنيه للشراء.

50 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك مصر، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، الأهلي الكويتي، العربي الأفريقي، الشركة المصرفية الدولية، الإسكندرية، العقاري المصري العربي، إتش إس بي سى HSBC، ميدبنك والبنك الأهلي المصري لنحو:

49.87 جنيه للشراء.

49.97 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك التجاري الدولي CIB والمصرف العربي، لنحو:

49.86 جنيه للشراء.

49.96 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك بيت التمويل الكويتي، المصرف المتحد، كريدي أجريكول والبركة ليبلغ:

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنكي أبوظبي الأول وفيصل الإسلامي نحو:

49.82 جنيه للشراء.

49.92 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك نكست، أبوظبي التجاري والكويت الوطني لنحو:

49.80 جنيه للشراء.

49.90 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإمارات دبي لنحو:

49.77 جنيه للشراء.

49.87 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي رسميًا في البنك المركزي نحو:

49.86 جنيه للشراء.

49.99 جنبه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم

49.91 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

50.18 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم

49.87 جنيه.