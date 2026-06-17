محافظ الغربية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ويؤكد: الإعلام الوطني شريك أساسي في دعم جهود التنمية

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بديوان عام المحافظة، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة، ودور الإعلام الوطني في دعم جهود الدولة وإبراز ما يتحقق من إنجازات على أرض الواقع في مختلف القطاعات.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال اللقاء، رحّب محافظ الغربية بالكاتب أحمد المسلماني، مؤكدًا اعتزازه به كأحد أبناء المحافظة الذين ساهموا في إثراء المشهد الإعلامي والفكري في مصر، مشيرًا إلى أن أبناء الغربية دائمًا ما يكون لهم بصمة واضحة في مختلف المجالات، وهو ما يعكس عمق الانتماء والقدرة على الإبداع والعطاء.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد المحافظ أن المرحلة الحالية تتطلب إعلامًا واعيًا ومسؤولًا يواكب حجم المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة بالمحافظات، موضحًا أن المحافظة منفتحة على كافة المبادرات الإعلامية التي تسهم في نقل الصورة الحقيقية لما يحدث من تطوير على الأرض.

رفع كفاءة الخدمات

من جانبه، أعرب الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بما تشهده محافظة الغربية من تطور ملحوظ في عدد من القطاعات، مؤكدًا أن الإعلام الوطني سيظل داعمًا أساسيًا لجهود التنمية، ونافذة لنقل صوت المواطن وتسليط الضوء على النجاحات في مختلف المحافظات.