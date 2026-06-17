إيطاليا تفتح تحقيقًا في وفاة شاب مصري بعد العثور عليه في وضع صحي حرج

فتحت السلطات الإيطالية تحقيقًا للوقوف على ملابسات وفاة شاب مصري يبلغ من العمر 20 عامًا، بعدما عثر عليه في حالة صحية حرجة على أحد مسارات الدراجات بمنطقة رودانو التابعة لميلانو.

ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام إيطالية، تلقت فرق الإسعاف بلاغًا من عدد من المارة الذين عثروا على الشاب فاقدًا للوعي، حيث جرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى وهو يعاني من سكتة قلبية، إلا أنه توفي لاحقًا متأثرًا بحالته.

وتتولى الشرطة الإيطالية في بيولتيلو التحقيق في الحادث، وسط دراسة مختلف الفرضيات المحتملة، بما في ذلك تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أو سقوط عرضي أو اصطدام بمركبة، رغم عدم العثور حتى الآن على أي أدلة أو آثار تشير إلى وقوع حادث مروري.