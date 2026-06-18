برتبة رقيب أول.. مقتل جندي إسرائيلي من قيادة الفرقة 36 بجنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي من قيادة الفرقة 36 في جنوب لبنان وهو برتبة رقيب أول.

وذكرت منصة إعلامية إسرائيلية أن حزب الله يصطاد كبار الضباط الإسرائيليين في لبنان.

وأشارت المنصة ذاتها إلى أن اثنين من الجنود المصابين بجنوي لبنان حالتهما خطيرة.

ومنذ قليل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة 7 جنود من الفرقة 36 ولواء جولاني في انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الليطاني جنوب لبنان.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن من بين المصابين قائد الفرقة 36 وضابط آخر.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إصابة 5 من جنوده في جنوب لبنان جراء هجوم بطائرتين مسيّرتين مفخختين قال إنهما تابعتان لحزب الله واستهدفتا قواته في المنطقة.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي - في بيان - أن أحد الجنود أُصيب بجروح خطيرة، فيما أُصيب جنديان بجروح متوسطة، واثنان آخران بجروح طفيفة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الطائرة المسيّرة الأولى انفجرت قرابة الساعة السادسة صباحاً بالقرب من دبابة تابعة لقوة من لواء جفعاتي في منطقة كفر تبنيت بجنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة 4 جنود بشظايا ونقلهم بواسطة مروحية إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضافت الصحيفة أن طائرة مسيّرة ثانية محملة بالمتفجرات اصطدمت بعد دقائق بمركبة الإجلاء التي كانت في الموقع، ما أسفر عن إصابة جندي إضافي.