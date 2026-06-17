جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة خمسة جنود في هجوم بمسيرتين مفخختين جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة 5 من جنوده في جنوب لبنان جراء هجوم بطائرتين مسيّرتين مفخختين قال إنهما تابعتان لحزب الله واستهدفتا قواته في المنطقة.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي - في بيان - أن أحد الجنود أُصيب بجروح خطيرة، فيما أُصيب جنديان بجروح متوسطة، واثنان آخران بجروح طفيفة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الطائرة المسيّرة الأولى انفجرت قرابة الساعة السادسة صباحاً بالقرب من دبابة تابعة لقوة من لواء جفعاتي في منطقة كفر تبنيت بجنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة 4 جنود بشظايا ونقلهم بواسطة مروحية إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضافت الصحيفة أن طائرة مسيّرة ثانية محملة بالمتفجرات اصطدمت بعد دقائق بمركبة الإجلاء التي كانت في الموقع، ما أسفر عن إصابة جندي إضافي.