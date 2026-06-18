منتخب كولومبيا يفوز على أوزبكستان 3 - 1 ويتصدر مجموعته بكأس العالم

تصدر منتخب كولومبيا المجموعة الحادية عشر بكأس العالم لكرة القدم، وذلك بفوزه الثمين علي منتخب أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم، الخميس، على ملعب أزتيكا في ختام مباريات الجولة الأولى بمونديال أمريكا وكندا والمكسيك.

وقدم منتخب كولومبيا مباراة قوية وكان الأفضل معظم فترات المباراة، ورغم الخسارة، قدم منتخب أوزبكستان مباراة جيدة في ظل مشاركته الأولى في تاريخه بالمونديال،ونجح منتخب كولومبيا في التقدم بالشوط الأول بهدف رائع سجله دانيال مونيوز في الدقيقة 40 بعد تمريرة سحرية من النجم لويس دياز.

وفاجأ منتخب أوزبكستان نظيره الكولومبي ،ونجح في إدراك التعادل عن طريق اللاعب عبوسبك فيزولايف في الدقيقة 60 بعد خطأ من حارس كولومبيا، ليدخل فيزولايف التاريخ بتسجيله أول هدف لمنتخب أوزبكستان في كأس العالم.

ونجح لويس دياز في تسجيل الهدف الثاني للمنتخب الكولومبي في الدقيقة 65 بتسديدة زاحفة داخل منطقة الجزاء، وأمن اللاعب جامينتون كامباز الانتصار لكولومبيا بتسجيله الهدف الثالث من رأسية قوية في الدقيقة 99.

وتصدر منتخب كولومبيا المجموعة الحادية برصيد ثلاث نقاط، بعد أن تعادل أمس البرتغال أمام الكونغو الديمقراطية 1 - 1، فيما تذيل منتخب أوزبكستان المجموعة بدون أي رصيد من النقاط.

ويواجه منتخب أوزبكستان في الجولة الثانية منتخب البرتغال يوم الثلاثاء المقبل، بينما تلعب كولومبيا أمام الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء القادم.