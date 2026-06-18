ضبط شخص لإدارته كيانا تعليميا بدون ترخيص بالقاهرة للنصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص لإدارته كيانا تعليميا بدون ترخيص بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام شخص بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية فى عدد من المجالات التعليمية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على غير الحقيقة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته عددا من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان وطلبات التحاق بالكيان ومطبوعات دعائية.





