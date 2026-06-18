نائب محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع مشروع تحديث المخطط الإستراتيجي العام لمدينة الخارجة

ترأس محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، فعاليات المؤتمر الذي نظمته الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة؛ لعرض مخرجات المرحلة الثانية من مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الخارجة حتى عام 2035، وذلك بحضور عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة دعاء دويدار مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس أحمد أيوب عضو مجلس الشيوخ، ، وممثلي المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية إقليم أسيوط، ولفيف من القيادات التنفيذية المعنية وشركاء التنمية من الجهات المختلفة.

وخلال المؤتمر، تم استعراض نتائج الدراسات والتحليلات الخاصة بالوضع الراهن لمدينة الخارجة، والتي شملت الجوانب السكانية والعمرانية والاقتصادية والخدمية والبيئية، إلى جانب عرض الرؤية التنموية المستقبلية للمدينة ومحاور التنمية المقترحة خلال الفترة المقبلة. كما شهد مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بمحاور التنمية العمرانية والاقتصادية والبنية الأساسية والخدمات، تمهيدًا لاستكمال مراحل إعداد المخطط واعتماده وفقًا للاشتراطات والضوابط التخطيطية المعمول بها.

وأكد نائب المحافظ أن تحديث المخطط الاستراتيجي يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، وحرص حنان مجدي محافظ الوادي الجديد على إعداد رؤية تنموية متكاملة تواكب المتغيرات الحالية وتلبي احتياجات الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تكامل الرؤى والمقترحات، والوصول إلى مخطط تنموي متكامل يعزز مكانة مدينة الخارجة كمركز حضري وخدمي واقتصادي بالمحافظة، ويلبي احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.