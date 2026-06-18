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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فوز البطل البارالمبي كريم محمود بالميدالية الفضية ببطولة تونس الدولية

البطل البارالمبي
البطل البارالمبي

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف،فوز البطل البارالمبي "كريم محمود عبد التواب"لاعب نادي مبارك لمتحدي الإعاقة، بالميدالية الفضية في سباق 200 متر ضمن منافسات بطولة تونس الدولية الكبرى لألعاب القوى البارالمبية (Tunis Grand Prix).والمقامة خلال الفترة من 11  الى 20 يونيو الجارى

حيث أوضح هشام الجبالي مدير الشباب والرياضة، أن هذه البطولة تعد ضمن  أهم المحطات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي لألعاب القوى البارالمبية، حيث شهدت مشاركة نخبة من أبطال العالم تجاوز عددهم 600 لاعب ولاعبة يمثلون حوالي 60 دولة، وتكتسب البطولة أهمية كبرى كونها محطة رئيسية للتصنيف الدولي وتحقيق الأرقام المؤهلة للبطولات القارية والعالمية.

وأكد " الجبالي" اعتزاز المديرية بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أن ما حققه البطل هو نتاج عمل دؤوب وإصرار على التميز، مضيفاً أن المديرية لا تدخر جهداً في رعاية أبطالها وتذليل كافة العقبات أمامهم لضمان استمرار تفوقهم الرياضي، وذلك في ظل الدعم والاهتمام الذي يوليه محافظ بني سويف  اللواء عبد الله عبد العزيز للقطاع بالمحافظة، وضمن خطة الوزارة بقبادة الوزير نبيل جوهر، وفي إطار دعم الدولة المستمر للمواهب الرياضية من ذوي الهمم وتوفير كافة الإمكانات لتطوير قدراتهم.

​فيما صرح  أبو الخير عبد التواب، وكيل المديرية لقطاع الرياضة، بأن هذا التتويج يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه ألعاب القوى البارالمبية في المحافظة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني والإداري يضع خطة طموحة لدعم اللاعبين في استحقاقاتهم القادمة، معرباً عن ثقته في قدرة اللاعب على تحقيق مزيد من الميداليات في البطولات القادمة.

من جانبه أضاف البطل كريم محمود عبد التواب أن مشاركته في هذا المحفل الدولي جاءت بهدف تحسين رقمه الشخصي، والارتقاء بترتيبه في التصنيف العالمي (World Ranking)، من خلال الاحتكاك والمنافسة مع أبرز الأبطال من مختلف دول العالم، مؤكداً أن هدفه الأسمى هو رفع علم مصر وتشريفها في كافة المحافل الدولية.

يُذكر أن هذا الإنجاز يعزز مكانة محافظة بني سويف كرافد أساسي للمنتخبات الوطنية، ويؤكد على نجاح منظومة العمل الرياضي في رعاية وتأهيل أبطال قادرين على المنافسة على منصات التتويج العالمية.

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