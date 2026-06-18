ضربات تموينية في الغربية.. ضبط محطة وقود استولت على آلاف اللترات من البنزين.. والتحفظ على كميات من السلع والمستلزمات الطبية منتهية الصلاحية

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ حملات رقابية موسعة بعدد من مراكز المحافظة، والتي أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات التموينية المتعلقة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية،في إطار حرص محافظة الغربية على إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب في السلع المدعمة والأساسية، وبما يضمن حماية حقوق المواطنين وصون سلامتهم.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات عن ضبط مخزن للمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل يحتوي على 350 قطعة منتهية الصلاحية شملت أجهزة نقل دم وماسكات أكسجين وشرائط قياس السكر وسرنجات وأجهزة تمارين التنفس، إلى جانب ضبط مخزن آيس كريم به 1000 عبوة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 100 ألف قطعة بسكويت آيس كريم غير مدون عليها أي بيانات أو مستندات دالة على مصدرها، وتم سحب عينات منها وإرسالها للمعامل المختصة.

تحرك تنفيذي عاجل

كما تمكنت حملة تموينية بمركز زفتى من تحرير محضر جنح ضد إحدى محطات الوقود لتصرفها في كميات من البنزين بلغت 8635 لتراً من بنزين 80 و92، وفقاً لمراجعة الدفاتر خلال الفترة من يناير حتى مايو 2026، إلى جانب ضبط نصف طن أعلاف بدون مستندات، و54 لتراً من الزيوت مجهولة المصدر، وتحرير عدد من المحاضر الخاصة بمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي وحيازة سجائر مجهولة المصدر.

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات التموينية والرقابية بشكل يومي في مختلف المراكز والمدن، مشدداً على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تستهدف الإضرار بحقوقهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين وإحالة الوقائع للنيابة العامة المختصة.