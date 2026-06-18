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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إدراج جامعة دمنهور في تصنيف U.S. News لأفضل الجامعات عالميا

جامعة دمنهور
جامعة دمنهور

أعلن تصنيف "U.S. News" العالمي نتائجه لأفضل الجامعات للعام 2026/2027، وشهدت القائمة إدراج جامعة دمنهور ضمن الجامعات المصرية المتميزة بالترتيب 1210 عالمياً.

 من جانبه أعرب الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، عن فخره بإدراج الجامعة في تصنيف U.S. News العالمي للعام 2026/2027، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس ثمار خطة التحول المؤسسي والاستثمار في رأس المال البشري والبحث العلمي، مشيرا إلى أن إدراج  جامعة دمنهور ضمن قائمة أفضل الجامعات عالميا في تصنيف مرموق مثل U.S. News هو شهادة دولية على جدية ما تبذله من جهود في تطوير البحث العلمي ورفع جودة المخرجات التعليمية. 

وأضاف "ترابيس" أن هذا الإنجاز يأتي تتويجا لجهود الجامعة في تطوير منظومة البحث العلمي، ودعم النشر الدولي، ورفع كفاءة الباحثين، اتساقا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتدويل التعليم العالي وتعزيز مكانة الجامعات المصرية عالميا، مؤكدا أن جامعة دمنهور لا تسعى للتصنيف من أجل التصنيف فحسب، بل تجعل التصنيف مؤشرا على نجاحها في خدمة المجتمع وتخريج أبحاث مؤثرة تنافس عالميا، موجها الشكر والتقدير 

لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة المصري على الدعم المستمر، وللجنة التصنيفات الدولية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والجهاز الإداري على هذا الإنجاز، مؤكدا أن جامعة دمنهور ستستمر في رفع سقف طموحاتها لخدمة أبناء محافظة البحيرة ومصر.

هذا وقد أكد الدكتورة منال مصطفى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن إدراج جامعة دمنهور في تصنيف U.S. News يعكس التحسن الملموس في جودة الأبحاث المنشورة ومعدلات الاستشهاد والتعاون الدولي، مشيرة إلى حرص جامعة دمنهور خلال الفترة الماضية على دعم النشر الدولي في الدوريات ذات التأثير المرتفع، وتقديم الدعم الفني للباحثين، لافتة إلى أن استراتيجية جامعة دمنهور القادمة ستواصل العمل على زيادة الأبحاث عالية الاستشهاد، وتفعيل دور بنك المعرفة المصري، وتأهيل كوادرها البحثية لتعزيز السمعة البحثية لجامعة دمنهور إقليميا ودوليا، لمواصلة هذا التقدم.

جدير بالذكر أن تصنيف U.S. News يعتمد بشكل أساسي على البحث العلمي بنسبة 50%، تليها السمعة البحثية 25%، ثم الإنتاجية البحثية 15%، والآفاق الدولية 10%، ما يعكس جودة الأداء البحثي والتعليمي وتحسن معدلات النشر الدولي والاستشهادات العلمية والتعاون الدولي للمؤسسات المصرية.

جامعة دمنهور دمنهور البحيرة

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