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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قافلة طبية مجانية بالغربية تقدم خدماتها لـ1853 مواطنًا ضمن حياة كريمة

قوافل طبية بالغربية
قوافل طبية بالغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، القافلة الطبية التي نظمتها الإدارة العامة للقوافل العلاجية بقرية الحوامدية الجديدة التابعة لمركز المحلة ، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتقديم خدمات طبية متكاملة ومجانية للمواطنين، تنفيذًا للتوجيهات القيادية، وضمانًا لوصول الخدمة الطبية المجانية إلى جميع الفئات المستحقة.

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن إجمالي عدد المستفيدين من القافلة بلغ 1853 مواطنًا، حيث تم توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات لعدد 1569 مترددًا، وشملت الخدمات إجراء 51 تحليل دم، و24 تحليل طفيليات، و16 فحصًا بالموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى 204 فحصًا ضمن مبادرة “افحص واطمن” للكشف المبكر.

وأكد وكيل الوزارة حرص المحافظة على استمرار تنفيذ ونشر القوافل الطبية في جميع مراكز وقرى الغربية، وخاصة القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لضمان تقديم الخدمات الطبية للفئات الأولى بالرعاية.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأشار الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، إلى أنه تم صرف العلاج لعدد 1383 مواطنين بالمجان، وإجراء خلع أسنان لـ13 حالة، كما تم تنظيم 16 ندوة تثقيفية صحية لرفع الوعي لدى المواطنين، استفاد منها 304 مترددًا، وشارك 142 مواطنًا في الاستبيان الخاص بقياس رضا المنتفعين، مع استمرار متابعة جميع الحالات من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات قوافل طبية علاجية

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