خروج جرار قطار وعربة عن قضبان السكك الحديدية بطنطا والدفع بأوناش لرفع وتسيير الحركة.. صور

شهدت محطة قطارات طنطا رقم 994 بمنطقة وسط الدلتا خروج جرار قطار وعربات عن خط السكك الحديدية بشكل مفاجئ قبل دخوله المحطة مباشرة الأمر الذي دفع الركاب الي القفز من الأبواب والشبابيك سعيا في إنقاذ حياتهم تزامنا مع وقوع إصابات طفيفة وخسائر بشرية.

تفاصيل الواقعة

وتدخلت العناية الإلهية في إنقاذ حياة الركاب قبل انحراف القطار بخط "القاهرة -الاسكندرية " تحسبا لارتطامه برصيف المحطة .

تحرك عاجل

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت غرفة عمليات بمحطة قطارات طنطا إخطارا يفيد بخروج جرار وعربة عن خط السكك الحديدية بمنطقة وسط الدلتا .

عدم وجود مصابين

الجدير بالذكر أن حركة القطارات تأثرت نسبيا بمنطقة وسط بسبب انحراف جرار القطار المذكور بخط "القاهرة -الاسكندرية"قبل ارتطامه برصيف المحطة .